Přestup do Racing Pointu? Vettel by musel být hodně trpělivý, myslí si Ricciardo

Sebastian Vettel jezdil za Toro Rosso, se kterým dokázal jako jediný jezdec vyhrát závod. Byl ale mladý a s vyhlídkou přestupu do Red Bullu. Do něj se také dostal a získal s nim čtyři tituly. Poté přešel do Ferrari, kde ale už své úspěchy nezopakoval. Přesto mohl bojovat o pódia a mnohokrát také o vítězství.

Pokud Vettel přestoupí do Astonu Martin, bude to podle Ricciarda pro Vettela „neznámé území“. Bude si muset zvyknout, že nebude bojovat o vítězství a tituly. Ricciardo sám se v podobné situaci ocitl po přestupu z Red Bullu do Renaultu.

„Sebastian jezdil skoro celou svou kariéru v tomto sportu na čele,“ řekl Ricciardo. „Snad každý rok, co ve formuli 1 závodí, se ocitl na stupních vítězů. Pokud zamíří do středu pole, bude to pro něj neznámé území.“

„Vyžaduje to otevřenější mysl a trochu trpělivosti. Ale je to na něm, kde vidí další kapitolu své kariéry.“

Ve věku 33 let se obvykle ve F1 do důchodu neodchází. Vettel by mohl v královně motorsportu zůstat ještě 3, 4 sezóny. Sám ale uvedl, že nechce jezdit jen „aby jezdil“ a už vůbec ne kvůli penězům.

„Pokud má stále chuť soutěžit na nejvyšší úrovni, tak si stoprocentně myslím, že by měl pokračovat,“ říká Ricciardo. „Pokud je to ale ve středu pole, je to většinou běh na delší trať. Nelze se uvázat jen na dalších 12 měsíců, musí to být na dva nebo tři roky.“

„Jako jeho bývalý týmový kolega ho mám rád a ve sportu ho určitě respektuji. Doufám, že pokud bude chtít pokračovat, tak že najde místo, kde bude spokojený.“