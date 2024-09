Přestup do IndyCar pro mě může být jednou z možností, tvrdí Bottas

Valtteri Bottas zatím nemá jisté, že v F1 zůstane i po skončení letošní sezony. Fin v tomto kontextu přiznává, že by mohl uvažovat i o přestupu do zámořského seriálu IndyCar.

Valtteri Bottas závodí v F1 od roku 2013. Od té doby v královně motorsportu získal deset vítězství a dvakrát se stal vicemistrem světa.

Nyní mu však po třech letech končí smlouva u Sauberu a není jisté, že v týmu, který se v roce 2026 promění na tovární tým Audi, setrvá i do budoucna.

Ačkoliv je sedačka u Sauberu momentálně pro Bottase prioritou, finský závodník se nechystá pověsit závodní helmu na hřebík ani v případě, že místo ve formuli 1 ve svých 35 letech ztratí.

„Myslím, že Fernando (Alonso, kterému je 43 let, pozn. red.) je důkazem toho, že mám ještě čas. Je mi pětatřicet let, takže věk není problém,“ prohlásil Bottas, jehož slova cituje Motorsport Week.

„V tomto sportu můžete se zkušenostmi vždy získat něco navíc. Mám pocit, že mám před sebou ještě mnoho let. Šachovnicovou vlajku zatím nevidím,“ ujistil jezdec stáje Sauber, který v letošní sezoně F1 zatím nezískal ani bod.

Pokud by však přece jen Bottas sedačku v F1 ztratil, nebrání se příležitostem ani v jiných šampionátech.

„Musel bych zvážit vše, co by mi dávalo do budoucna smysl, ať už krátkodobě i dlouhodobě. Určitě chci ale závodit. Kdybych se měl rozhodnout teď, volba by asi padla na IndyCar, ale zatím o tom nechci moc přemýšlet,“ dodal Bottas.