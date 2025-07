Přestup do Ferrari nelituji, říká Vettel. Ukázalo mi to, co jsem měl u Red Bullu

Sebastian Vettel získal s Red Bullem čtyři tituly mistra světa. V roce 2014 ale přišla hybridní éra a dominance Red Bullu skončila. Také se příliš nedařilo samotnému Vettelovi – na body ho tehdy u týmu porazil Daniel Ricciardo. V dalším roce už Vettel seděl za volantem Ferrari. Pro italskou stáj získal v průběhu šesti sezón celkem 14 vítězství. Dalšího titulu se ale už nedočkal.

Vettel je nyní už pryč z F1 a přiznává, že jeho srdce ho táhne spíše k Red Bullu. V poslední době se spekuluje, že by se mohl do Milton Keynes vrátit jako nástupce Helmuta Marka.

„Samotného přestupu nelituji,“ řekl Vettel v podcastu ORF Sport am Sonntag. „Myslím, že mi to hodně dalo – co se týče zkušeností i poznání toho, co jsem tehdy měl v Red Bullu.“

Způsob, jakým opustil Red Bull, ale podle něj nebyl úplně ideální. „Trochu se vytratil lidský prvek,“ řekl Vettel, který považuje za hlavní problém to, že utajoval svou smlouvu s Ferrari. „Myslím, že by bylo důstojnější to prostě říct nahlas a možná se té klauzule nedržet.“

Vettel přiznal, že ho srdce stále táhne spíše k Red Bullu.

„Lidé a chvíle, které jsme spolu prožili, a to, jak moc nás to sblížilo.... I když jsem si potom ve Ferrari užil skvělé časy, velká část mého já se stále ztotožňuje s Red Bullem a Red Bull Racingem.“