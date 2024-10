Přestoupí Piastri do Red Bullu? Podle Marka o to usiluje jeho manažer Webber

Helmut Marko prohlásil, že by Mark Webber rád zahájil jednání o přestupu Oscara Piastriho do Red Bullu.

O tom, kdo bude v příštím roce (ale i těch dalších) závodit pro Red Bull, se dlouhodobě hodně spekuluje. A to přesto, že jak Max Verstappen, tak Sergio Pérez mají platné smlouvy až do roku 2028, respektive do konce sezony 2026.

A ačkoliv Red Bull již není tak dominantní jako v předešlých letech, a v roce 2026 jej čeká výzva v podobě přestupu na vlastní pohonnou jednotku, na jejíž výrobě se bude podílet také Ford, lze předpokládat, že je mezi jezdci o sedačku v rakouské stáji stále velký zájem.

Potvrzují to i slova konzultanta Red Bullu Helmuta Marka, podle kterého by o přestup do stáje z Milton Keynes mohl usilovat Oscar Piastri, přestože má smlouvu s McLarenem až do konce sezony 2026.

„Řekněme to takto: Mark Webber (manažer Piastriho, pozn. red.) intenzivně hledá možnosti, jak zahájit jednání,“ uvedl podle webu F1-Insider.com Marko.

Piastri, který je mnohými považován za hvězdu F1 budoucnosti, by pro Red Bull teoreticky mohl být zajímavý hned ze dvou pohledů.

Australan by buď mohl být velmi kvalitní náhradou za Sergia Péreze, který se výsledkově trápí, na což Red Bull doplácí v bojích o týmový titul, nebo by se mohl stát nástupcem Maxe Verstappena v případě, že by se Nizozemec po sezoně 2025 rozhodl přestoupit jinak (hovoří se především o Mercedesu).

Piastri spekulace odmítá

Ke spekulaci, že by měl mít Piastri zájem o přestu do Red Bullu, se vyjádřil i on samotný.

Australan uvedl, že je v McLarenu spokojený a že o změně neuvažuje.

„Myslím, že všichni víme, že Helmut říká novinářům spoustu věcí. Pokud je mi známo, není na tom nic pravdy,“ nechal se slyšet Piastri, kterého cituje oficiální web F1.

„Jsem šťastný tam, kde jsem. Tým mě od mého příchodu do F1 hodně podporuje. Momentálně jsme na tom v pořadí velmi dobře (McLaren vede šampionát, pozn. red.), takže jsem více než spokojený,“ dodal.