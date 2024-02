Přestává to být šum okurkové sezóny. Spekulace o přestupu Hamiltona k Ferrari sílí

Lewis Hamilton je od začátku své kariéry spojen s Mercedesem. Začínal sice u McLarenu, ale i to byl v té době fakticky částečně Mercedes. Od roku 2013 je u továrního týmu. Ve F1 nikdy nejezdil s jiným motorem.

V minulosti se mnohokrát spekulovalo o jeho přestupu k Red Bullu ale ještě více k Ferrari. Konec konců každý jezdec prý sní o tom, že bude jednou jezdit za Ferrari.

Italská stáj ale nezískala titul už pěkně dlouho, a pokud bychom si měli vsadit, má nyní Mercedes větší šance porazit mašinu jménem Red Bull – Verstappen. Ale nemáme samozřejmě informace, které mají jezdci a lidé uvnitř týmů.

Dnes ráno se objevily spekulace italských médií, že Hamilton v roce 2025 přestoupí k Ferrari, kde nahradí Carlose Sainze. V praxi by to znamenalo, že by se musel vyvázat ze smlouvy u Mercedesu, kterou má do konce příštího roku.

Podobných spekulací už bylo mnoho. Tentokrát ale rychle nabírají na síle. Potvrzuje je zkušený novinář Adam Cooper nebo web Motorsport.com. Podle informací tohoto webu není jasné, zda už byla dohoda podepsána, ale „jednání jsou v pokročilé fázi a mohla by být uzavřena do konce tohoto týdne.“

Ferrari se o Hamiltonovy služby zajímá již dlouho, ale jeho nabídky byly dříve odmítnuty, protože sedminásobný šampion měl pocit, že Mercedes mu nabízí lepší cestu k úspěchu.

„Nyní se však zdá, že po dvou náročných sezónách pro Mercedes je Ferrari blízko k tomu, aby Hamiltona přesvědčilo, že je pro něj lepší volbou do budoucna,“ píše Jonathan Noble pro Motorsport.com.

O přestupu Hamiltona k Ferrari pak krátce před polednem napsala také BBC a Sky Sports.

Pokud by k přestupu došlo, jednalo by se nejen o šokující záležitost, ale také o potenciální spouštěč dominového efektu. Carlos Sainz by byl bez sedačky – o jeho služby by mohly mít zájem týmy Red Bull, Mercedes i Audi. Kromě toho by byla volná sedačka u Mercedesu.