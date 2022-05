Přesně před 10 lety začala rivalita mezi Leclercem a Verstappenem. Dospěje k souboji o titul?

Pokud se podíváme pouze na úvod sezóny, vypadá to zatím na souboj mezi Leclercem a Verstappenem. Mercedes však věří, že poslední slovo také ještě neřekl.

Rivalita mezi oběma začala před deseti lety na motokárách. Verstappen poté už v roce 2015 vstoupil do F1 jako nejmladší v historii. Leclerca čekal debut až v roce 2018. Dnes jsou nastupující generací.

„Jediným talentovaným jezdcem, který by se podle mě mohl vyrovnat Maxovi a Charlesovi, je Lando Norris, ale ten momentálně nemá skvělé auto,“ řekl Helmut Marko v rozhovoru pro Auto Motor und Sport.

A tak to vše začalo...

Ve francouzském Val D'Argentonu se 5. května 2012 v jedné z mnoha rozjížděk ve třídě KF2 Euro Series WSK poprvé setkali Charles Leclerc a Max Verstapen.

Auto Motor und Sport cituje svědky, podle kterých to byl na zcela mokré trati tvrdý souboj, který nakonec vyhrál Verstappen. Leclerc byl smolařem (to mu zůstalo i ve F1) a po projetí cílové čáry svého soupeře srazil mimo trať na blátivou louku.

Verstappen si pak stěžoval v rozhovoru s reportérem, že do něj Leclerc narazil, což nebylo fér. Leclerc reagoval, že se „Nic nestalo. Jen malý incident.“

„Buď vyhrál on, nebo já, tak to tehdy bylo. Proto jsme se v určitém okamžiku opravdu nenáviděli. Často souboj nedopadl dobře. Ale dnes se tomu můžeme zasmát,“ řekl Leclerc při vzpomínce na staré časy.

„V motokárách jste se mohli opřít o soupeře. V minulosti jsme to oba dělali často. To už bohužel ve formuli 1 není možné,“ řekl Verstappen.

„Budeme bojovat na hranici povoleného, tak to bylo vždy,“ upřesňuje Leclerc. „V prvních závodech to bylo těžké, ale spravedlivé. Tak to mám nejraději, když je jasné, kde jsou hranice. Tak by to mělo být v každém závodě. Doufejme, že naše auto bude i nadále tak konkurenceschopné. Pak automaticky dojde na tyto souboje.“

K prvnímu ostrému souboji mezi oběma došlo v Rakousku 2019, kde Leclerc směřoval k vítězství, ale Verstappen ho předjel (viz video) způsobem, který Monačan dlouho nemohl rozdýchat. Chuť si částečně napravil v Silverstonu, kde to byl on, kdo Verstappenovi nic nedaroval a dostal se na stupně vítězů. Ve Spa pak slavil své první vítězství, i když ze známých důvodů v ponuré atmosféře.

V letošní sezóně, kdy jde o více, ale zatím probíhají vzájemné souboje korektně. Jak dlouho to ale oběma vydrží?