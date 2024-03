Přes zimu jsme se zaměřovali na závodní tempo. Jsem rád, že se to vyplácí, tvrdí Magnussen

Ačkoliv tým Haas vstupoval do probíhající sezony v roli outsidera, první závody ukázaly, že na tom americká stáj není tak špatně.

V prvních třech závodech získala čtyři body a v Poháru konstruktérů se nachází na sedmé příčce s tím, že na šesté RB ztrácí pouhé dva body.

Haas, který má od letošního ročníku nového šéfa, tak zatím nechává zapomenout na loňskou sezonu, kdy se jeho jezdci trápili především se závodním tempem.

„Naše letošní výkony jsou povzbudivé,“ prohlásil po závodě v Austrálii Magnussen, jehož slova cituje web RacingNews.com.

„V Melbourne se nám podařilo dostat na body oba naše vozy. Dobře, pomohly nám i výpadky některých soupeřů, ale i to je součást hry. Porazili jsme několik vozů, se kterými bojujeme v Poháru konstruktérů. Startovali jsme za jedním sauberem a jedním williamsem, ale dojeli jsme před nimi,“ potěšilo dánského závodníka.

„Virtuální safety car (který byl aktivován po odstoupení Hamiltona, pozn. red.) mi sice nepomohl, ale pracovali jsme jako tým a skončili jsme se dvěma auty na bodech a se slušným tempem,“ poukázal Magnussen.

„Auto nyní pracuje v mnohem širším provozním okně. Nemá větší přítlak (než minulý vůz), ale nám poskytuje více využitelného přítlaku...

„Vloni jsme neměli problémy, když jsme jeli s novými pneumatikami a s malým množstvím paliva, ale v závodech jsme se opravdu trápili. Přes zimu jsme se na to zaměřili a je super vidět, že se to vyplácí. Jen musíme tímto směrem pokračovat i dál. Nechci říct, že je letošní sezona již zachráněna, ale je to celkově povzbuzující a chceme takto pokračovat,“ dodal pilot, který letos v Austrálii oslavil deset let od svého debutu v F1.