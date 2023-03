Přes zimu jsme se soustředili především na spolehlivost, zní z Peugeotu

Loňská sezona světového vytrvalostního šampionátu WEC přinesla mimo jiné debut nových hypervozů Peugeot 9X8. Francouzské speciály už od letního debutu v Monze vykazovaly slibnou rychlost, nicméně jejich výkony srážely časté technické potíže. Během zimních testů se tak u Peugeotu zaměřili především na zvýšení spolehlivosti.

Ještě těsně před Vánoci stihl Peugeot v rámci příprav na novou sezonu WEC (odstartuje 17. března na Sebringu) absolvovat vytrvalostní test na francouzské trati Paul Ricard. Technický šéf tovární stáje Olivier Jansonnie uvedl pro web sportscar365.com, že snahou týmu bylo „pracovat na řešeních pro lepší spolehlivost“, nicméně při popisu samotných změn příliš konkrétní nebyl.

„Nejdůležitější ze všeho je, že jsme se pokusili dosáhnout určitého progresu v oblastech, které nás z hlediska spolehlivosti trápily,“ vysvětloval Jansonnie.

„Myslím, že to bylo opravdu to hlavní. Bylo to důležitější než samotný výkon vozu.“

Podle Jansonnieho u Peugeotu dále pozměnili přístup k testování. Nově se u francouzské stáje více zaměřují na čas strávený na simulátoru, kde inženýři simulují prostředí reálného závodu WEC. Peugeot tak získal více dat ze závodních kilometrů.

„Z loňské sezony jsme si odnesli řadu poznatků. Ty se nyní snažíme zúročit při testování, při kterém se snažíme napodobit závodní podmínky, jak jen to je možné. Díky tomu zkoušíme vůz v závodní zátěži, není to ‚jen‘ testování.“

„Během závodních víkendů máme různá omezení, tím největším je čas. Potřebný výkon musíte doručit v určitém okamžiku, což pro nás v těch třech loňských závodech bylo obtížné. Hodně jsme se z toho poučili a snad budeme lépe připraveni na Sebring,“ dodal Jansonnie.

Vandoornova role je důležitá

Po loňské sezoně Peugeot opustil rezervní a vývojový pilot James Rossiter, který se ujal manažerské role u Maserati ve formuli E. Jeho původní místo pak zaujal bývalý pilot McLarenu v F1 Stoffel Vandoorne.

Belgičan odjel svá první kola s hybridním Peugeotem 9X8 v únoru ve španělském Aragonu. Poprvé měl mistr světa formule E usednout do francouzského hypervozu už v Bahrajnu krátce po skončení loňské sezony, nicméně k tomuto testu tehdy nemohlo dojít pro Vandoornovy náhlé zdravotní potíže.

„Museli jsme ho zahrnout do našeho testovacího plánu, protože jeho zpětná vazba je pro nás velmi cenná,“ řekl na Vandoornovu adresu Jansonnie.

„Má mnoho zkušeností, takže je pro nás velmi zajímavé sledovat jeho počínání za volantem.“

„Ale samozřejmě je především naším rezervním pilotem, takže v případě indispozice některého z našich jezdců musí být připraven usednout do vozu a závodit. Proto musí mít s vozem dostatečně odježděno. Zatím s ním pouze začínáme,“ naznačil technický šéf Peugeotu budoucí větší zapojení Stoffela Vandoorna do projektu.

Belgický pilot je napojen na Peugeot i přes své současné angažmá ve formuli E. Vandoorna po konci Mercedesu v seriálu závodí pro značku DS, která je stejně jako automobilka se lvem ve znaku součástí koncernu Stellantis.

Vandoorne kryje ve WEC záda šesti parťákům. Ve voze #93 se letos budou střídat Mikkel Jensen, Paul di Resta a Jean-Éric Vergne, zatímco hypervůz #94 spolu budou sdílet Loic Duval, Gustavo Menezes a Nico Müller.

První zkouškou pro všechny hypervozy včetně Peugeotů jsou aktuálně probíhající oficiální testy na Sebringu. Report z nich přineseme na F1sport zkraje příštího týdne.