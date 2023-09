Přes Carlando neprojdou! Vítězové a poražení po GP Singapuru 2023

Po sprintu a alternativní alokaci pneumatik tady máme další experiment – bez Maxe Verstappena na čele. A vypadá to, že se mnoha fanouškům tento experiment líbil nejvíce!

Vítězové Na stupně vítězů se v Singapuru dostali Carlos Sainz, Lando Norris a Lewis Hamilton. Nejrychlejší zastávku měl Red Bull, který Sergia Péreze přezul za 2,32 sekundy. Vítězové Carlos Sainz

Lando Norris

Oscar Piastri

Liam Lawson

Carlos Sainz Věděli jsme, že pokud má letos Red Bull někdo porazit, musí Red Bull udělat chybu, mít problémy se spolehlivostí, bourat apod. V Singapuru se Red Bull trápil po celý víkend, ale rozhodující byla především kvalifikace. Red Bullu nevyšla, ale vyšla Ferrari. Nutno říct, že zaslouženě. Jezdci Ferrari byli nejrychlejší už v trénincích. Sainz získal pole position. V závodě pak vedl ve všech 62 kolech, ale vždy to bylo velmi těsné. Po výjezdu safety caru, kdy měl v zrcátkách nejdříve Russella a poté Norrise, nebyl jeho náskok nikdy větší než 2 sekundy, ale většinou byl okolo nebo pod jednou sekundou. Pro Sainze to tak byly dvě hodiny jízdy v těžkých podmínkách, kdy nesměl udělat ani jednu chybu. Na konci pak Sainz předvedl skutečnou lahůdku, když využil Norrise za sebou, kterému poskytl DRS. Norris tak měl jednodušší situaci než o dříve v závodě Leclerc a dokázal vzdorovat Russellovi. „Není to snadné, protože se vystavujete riziku a nemůžete dělat žádné chyby, ale byla to moje strategie a fungovala. Jsem rád, že se tak stalo,“ řekl Sainz. Dobrou práci ale odvedlo také Ferrari, které vše podřídilo vítězství. Leclerc tak dostal pro start měkké pneumatiky, ačkoliv všichni okolo něj měli střední. Tah se podařil. Monačan se dostal na druhé místo a mohl tak Sainzovi krýt záda. Sainzovi se v posledních závodech daří a vypadá to, že je momentálně lepším jezdcem než Leclerc. Ferrari se navíc bodově dotahuje na druhý Mercedes v Poháru konstruktérů.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Lando Norris Byla to náhoda? Otázka, kterou jsme si pokládali po Rakousku, kde McLaren nasadil balík novinek. Nebyla. Od Rakouska (včetně) získal Lando Norris 85 bodů, což je nejvíce ze zbytku světa za jezdci Red Bullu. V Singapuru měl právě Norris další porci nových dílů a také speciální design helmy, na kterém se podílela i česká studentka Denisa Donnerová. Helma i zbarvení vozu přinesly Norrisovi štěstí... a štěstí do jisté míry hrálo roli. S trochou nadsázky. Ve F1 je výsledek vždy součtem mnoha parametrů a okolností. Norrisovi pomohl safety car, který ho zbavil Leclerca. Mercedes pak zariskoval a povolal jezdce do boxů během VSC. Na konci závodu zapracoval „Carlando“. Sainz dal Norrisovi DRS. Nevíme, jak by to dopadlo bez této pomoci, ale je také dost možné, že by Norris dojel až čtvrtý za oběma jezdci Mercedesu. Další druhé místo pro Norrise. Na své premiérové vítězství ale stále čeká.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Oscar Piastri Výkon Oscara Piastriho trochu zapadl kvůli dění na čele. Sedmé místo ale znamená solidní počet bodů. Piastri si oproti startu polepšil o deset míst. V kvalifikaci ho ovlivnila nehoda Strolla. Na svém voze neměl nové díly, které v Singapuru dostal jen Lando Norris.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Liam Lawson Liam Lawson získal ve svém třetím závodě první body, což se nepovedlo ani De Vriesovi a ani Ricciardovi, který na to ale neměl mnoho času. Lawson navíc získal nejlepší letošní výsledek AlphaTauri! Jedna vlaštovka jaro nedělá, jak ukázal Nyck de Vries, který vloni zazářil v Monze, ale letos se mu až tolik nedařilo. Novozélanďan má ale těch vlaštovek už více. V žádném ze závodu neudělal výraznou chybu. Výsledky byly ve všech kvalifikacích solidní a totéž platí pro závody: 13. místo v Zandvoortu, 11. místo v Monze a 9. v Singapuru. Lawsonovi pomohlo odstoupení Ocona i nehoda Russella. Bez nich by zopakoval výsledek z Monzy. Ale o tom už je formule 1. Lawson navíc šel výsledku naproti kvalifikací, ve které se dostal do Q3. Nerozbít auto, učit se, podávat stabilní výkony. To je přesně to, co od něj tým očekává. Nyní Lawsona čeká Suzuka, kterou na rozdíl od Singapuru zná ze super formule.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Poražení Závod nedokončili čtyři jezdci: Cunoda kvůli poškození vozu po kontaktu s Pérezem (chlazení)

Ocon kvůli problémům s převodovkou

Bottas kvůli zatím neupřesněným problémům (píše se o přehřívání vozu)

Russell kvůli nehodě Poražení Charles Leclerc

Red Bull

George Russell

Esteban Ocon

Júki Cunoda

Fernando Alonso

Charles Leclerc Leclerc startoval ze třetího místa. I díky měkkým pneumatikám se dostal na druhou pozici, ale chaos v boxech po výjezdu safety caru ho odsunul na šestou pozici – respektive čtvrtou, pokud nepočítáme jezdce Red Bullu, kteří nestavěli. Naděje Monačana na pódium tím fakticky skončily. Ferrari ho sice mohlo povolat do boxů během VSC, jako to udělal Mercedes, ale na konečné pořadí by to nejspíše vliv nemělo.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Red Bull V Singapuru začala platit nová technická směrnice, ale Red Bull popírá, že by měla nějaká vliv na jeho formu. Zatím to skutečně vypadá na špatně zvolené nastavení. Jezdci Red Bullu se trápili po celý víkend. Verstappen si v posledním tréninku stěžoval na špatnou přilnavost zadní části vozu. Také v závodě se jeho zadní část RB19 občas rozvlnila jako pozadí brazilské tanečnice. Red Bull ale dokázal solidně minimalizovat škody, pokud tedy s ohledem na jejich náskok v šampionátech lze o nějakých škodách vůbec hovořit. Verstappen navíc dojel před Pérezem a je tak opět blíže k potvrzení titulu. Tempo Red Bullu v závodě bylo poměrně dobré. Pokud by jezdci startovali z vyšších pozic, nebo neabsolvovali zastávku pod zelenou vlajkou, mohlo být vše jinak. Pokud jde ale čistě o výsledky, Red Bull přišel o letošní neporazitelnost. Ani jeden z jezdců se navíc nedostal na stupně vítězů.

Foto: Getty Images / Clive Mason

George Russell Mercedes riskoval ztrátu několika bodů za šanci vyhrát. Povolal jezdce do boxů a zkusil si dojet pro vítězství stíhací jízdou. Nakonec se to nevyplatilo. Russell by patrně přišel o druhé místo a dojel třetí. V posledním kole ale zabořil svůj vůz do bariéry. Důsledky mohou být nakonec mnohem větší. Pokud by k nehodě nedošlo, získalo by Ferrari o 7 bodů více než Mercedes. Po jeho nehodě ale získalo o 21 bodů více a je ve hře o druhé místo v PK.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Esteban Ocon Mohl to být solidní bodový příděl pro Alpine. Esteban Ocon se pohyboval okolo sedmého místa. Pak ale musel odstoupit. Nebyl to úplně nejlepší způsob, jak oslavit narozeniny.... Alpine je v Poháru konstruktérů tak trochu v území nikoho, takže je to příliš trápit nemusí. Horší je to ale se spolehlivostí. Trápí především Ocona, který letos nedokončil čtyři závody a z troho tři kvůli technice.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Júki Cunoda Cunoda ve dvou posledních závodech odjel pár stovek metrů. V Monze odstoupil v zahřívacím kole kvůli technice, v Singapuru v úvodu poté, co mu auto rozpáral monopost Sergia Péreze při klasické strkanici v prvním kole (zřejmě proto ani stewardi incident nevyšetřovali). Jako by toho nebylo málo, Cunoda pak musel sledovat, jak jeho letos už třetí týmový kolega zajíždí nejlepší týmový výsledek v sezóně.

Haas Haas bodoval. Na první pohled to vypadá jako optimistická zpráva. Desáté Magnussenovo místo ale s ohledem na startovní pozice obou jezdců a počet soupeřů, kteří odpadli, příliš úspěchem není. Hülkenberg podobně jako Leclerc doplatil na zácpu v boxech při výjezdu safety caru. Další fázi závodu pak německý pilot popsal tak, že „byl jen padajícím ovocem.“. Bod má pro Haas velkou cenu. Uvidíme, co dokáže vylepšení vozu v Austinu, ale Williams je už pro Haas nejspíše moc daleko. Tým však navýšil náskok na Alfu Romeo z jednoho na dva body.

Foto: Getty Images / Mark Thompson