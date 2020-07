Přerušený sobotní závod F3 vyhrál Pourchaire, Staněk doplatil na penalizaci

Z pole position startující Aleksandr Smoljar si po startu udržel první místo. V první zatáčce jej ale sestřelil Američan Sargeant, který se při brzdění roztočil a narazil přímo do pilota ART, pro kterého závod po startu z pole position skončil po jednom kole.

Za první zatáčkou se roztočil také Calan Williams, kterému se už nedokázal vyhnout Frederik Vesti. Poškozený vůz měl také Piastri.

Na celé situaci nejvíce vydělal právě Pourchaire, který se po kontaktu Smoljara a Sargeanta dostal do vedení. Na první pozici se udržel také poté, co zajel safety car do boxů.

Už o dvě kola později však musel safety car na trať znovu poté, co na cílové rovince a v prvních dvou zatáčkách vytekl na trať olej z vozu Liama Lawsona. Několik jezdců doplatilo na olej na trati a skončili v únikové zóně, všichni však pokračovali v závodě. Kvůli velkému množství oleje byl závod zastaven.

I po druhém restartu si Pourchaire udržel první místo a začal svým soupeřům ujíždět. I díky sérii nejrychlejších kol nakonec zvítězil s náskokem 12 sekund na druhého Piastriho, který dojel před svým týmovým kolegou Sargeantem.

Pourchaire tak navázal na vítězství ve druhém závodě minulého podniku na Red Bull Ringu a jako první jezdec letos podruhé vyhrál. Díky tomu si v průběžném pořadí šampionátu polepšil z deváté na třetí pozici.

V posledním kole se na čtvrté místo dostal Bent Viscaal před svého týmového kolegu Richarda Verschoora.

Bodovanou desítku uzavřeli Sebastián Fernández, Alex Peroni, Dennis Hauger, Clément Novalak, který do závodu startoval až z 26. pozice. Desátý David Beckmann odstartuje do zítřejšího závodu z pole position.

Smůlu měl český pilot Roman Staněk. Jezdec týmu Charouz si po startu z 28. místa polepšil na 22. pozici a po přerušení závodu byl devatenáctý. Od sportovních komisařů ale následně dostal penalizaci průjezdu boxy za nedodržení předepsané vzdálenosti při jízdě za safety carem a propadl se na konečné 23. místo.

