Přeřazení do Racing Bulls je pro Lawsona správnou věcí, tvrdí jeho mecenáš

Pouze ve dvou závodech dostal Liam Lawson šanci, aby ukázal, že je v tuto chvíli tím správný jezdcem pro Red Bull.

Vzhledem k tomu, že Novozélanďan vedení rakouské stáje nepřesvědčil, bylo rozhodnuto o tom, že se mladý závodník vrátí do týmu z Faenzy, který letos nese název Racing Bull. Opačným směrem naopak míří Júki Cunoda.

Ačkoliv může být na situaci Lawsona nahlíženo tak, že jde v jeho kariéře o skok zpátky, jeho dlouholetý sponzor Tony Quinn na rozhodnutí Red Bullu nevidí nic špatného.

„Vlastně si myslím, že to pro něj bude dobré. Kdyby pokračoval v dalším závodě, který by mu nevyšel, bylo by to pro něj horší. Myslím, že to bylo téměř sebevražedné, abych byl upřímný,“ uvedl Quinn, kterého cituje web Speedcafe.

Podporovatel Lawsona nicméně i nadále věří v jeho kvality.

„Nevzdávejme se naděje. Talent rozhodně má. Jen potřebuje restart, a jakmile se znovu dostane na cestu, bude v pořádku,“ je přesvědčen úspěšný byznysmen.

„Nakonec to bylo mnohem těžší, než si myslel. Všechny testy i jízdy na simulátoru ukazovaly vývoj velmi pozitivním směrem. Pocit byl takový, že pokud se v Japonsku nezlepší, protože tam to mělo být teoreticky dobré (jde o první okruh v letošní sezoně, na kterém Lawson v minulosti již závodil), tak bude nahrazen Cunodou. Takhle se o tom původně mluvilo, ale nakonec k výměně došlo dříve,“ dodal Quinn.