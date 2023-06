Přepočítávají se parametry pro práci v aerodynamickém tunelu. Nejvíce si pohorší Aston Martin

Týmy čeká velký restart aerodynamického handicapu. Jak moc mohou jednotlivé týmy foukat ve druhé polovině roku?

Vývoj v aerodynamickém tunelu je omezen už mnoho let. Od roku 2020 ale do těchto omezení promlouvá také pozice v Poháru konstruktérů. Netýká se to jen aerodynamického tunelu ale také CFD simulací, které pomoci výpočtů (proudění kapalin) inženýrům ukazují, jak vzduch proudí okolo vozu nebo vybraných částech vozu.

V případě aerodynamického tunelu je situace trochu lépe vysvětlitelná, a tak se podívejme na tuto oblast. Princip je ale u obou nástrojů stejný.

Původně byl rok rozdělen na dvě části. Nová fáze by tak začala 1. července. V současné době v pravidlech žádné „dělící“ datum není. Pracuje se s aerodynamickým testovacím obdobím (Aerodynamic Testing Periods, ATP). Není to novinka. Už dříve se vše okolo omezení vývoje v aerodynamickém tunelu nepočítalo na rok, měsíce či týdny ale na osmitýdenní cykly.

ATP tedy trvá vždy asi osm týdnů. Pro první tři ATP je rozhodující pořadí v Poháru konstruktérů v předešlém roce. Na tom vydělal například Aston Martin, který mohl letos první tři ATP používat aerodynamický tunel výrazně více než přímí konkurenti – Red Bull byl vloni první, Ferrari druhé a Mercedes třetí. Aston Martin skončil vloni na sedmém místě.

Pro další tři ATP (4, 5 a 6) je rozhodující pořadí v Poháru konstruktérů na konci posledního dne třetího ATP. Tímto dnem je letos neděle 25. června. Nadcházející víkend závodní není, a tak o všem rozhoduje pořadí po Velké ceně Kanady.

Z tabulky níže je patrné, že až na dvě výjimky se pořadí dramaticky nezměnilo. Red Bull a Haas jsou na tom stejně. Některé týmy si polepšily či pohoršily o jednu příčku.

Aston Martin si v šampionátu polepšil o čtyři pozice, což pro něj bude znamenat poměrně výrazné snížení aerodynamického testování.

Ferrari se naopak propadlo o 2 pozice, a tak bude moci využít CFD simulace a aerodynamický tunel více a to se může projevit zejména při vývoji vozu pro příští rok.

Tým Nyní Rok 2022 Změna Red Bull 1 1 0 Mercedes 2 3 +1 Aston Martin 3 7 +4 Ferrari 4 2 -2 Alpine 5 4 -1 McLaren 6 5 -1 Alfa Romeo 7 6 -1 Haas 8 8 0 Williams 9 10 +1 AlphaTauri 10 9 -1

V pravidlech jsou pro aerodynamický tunel definovány určité referenční hodnoty pro každý jeden ATP. Konkrétně jde o tři parametry:

Počet spuštění tunelu: 320

Čas foukání: 80 hodin

Čas obsazení: 400 hodin

Pokud začne vítr foukat rychlostí nad 5 m/s, je to jedno spuštění tunelu, po překročení 15 m/s začne běžet čas foukání (trochu volnější překlad). Jakmile rychlost větru snížíte, čas foukání sice neběží, ale stále vám běží čas obsazení tunelu.

Referenční hodnoty platí pro tým, který je na sedmém místě. Každý tým výše má o 5 % méně (dříve to bylo jen 2,5 %) a tým níže o 5 % více. Tabulka stanoví parametry pro 10 týmů. Pokud by přišel do F1 nový tým, měl by mít v stejné množství času v tunelu jako poslední tým. Totéž platí obecně pro 11. či 12. tým, což znamená, že 115 % je maximem.

Například zmíněný Aston Martin se tak pro další tři ATP dostane ze 100 % na 80 %. Ferrari si naopak popší ze 75 % na 85 %.

Pořadí Parametr 1 70 % 2 75 % 3 80 % 4 85 % 5 90 % 6 95 % 7 100 % 8 105 % 9 110 % 10+ 115 %

Situace pro konkrétní týmy (1 ATP)

Hodnoty platí pro 1 ATP. Pokud tedy chcete hodnoty do konce letošního roku, vynásobte je třemi.

Tým Parametr Spuštění Foukání (hod.) Obsazení (hod.) Red Bull* 70* 224* 56* 280* Mercedes 75 240 60 300 Aston Martin 80 256 64 320 Ferrari 85 272 68 340 Alpine 90 288 72 360 McLaren 95 304 76 380 Alfa Romeo 100 320 80 400 Haas 105 336 84 420 Williams 110 352 88 440 AlphaTauri 115 368 92 460

* Trest pro Red Bull

Red Bull ale vloni dostal za překročení rozpočtového stropu mimo jiné omezení aerodynamického vývoje ve výši 10 %.

Red Bull byl už v prvních třech ATP první, takže místo 70 % měl parametr 63 % (90 % ze 70 %). Reálně tak mohl v tunelu místo 280 hodin strávit 252 hodin. Za tři ATP to dělá 756 hodin místo 840 hodin.

Trest pro Red Bull bude platit i nadále. Podle dohody, kterou Red Bull s FIA uzavřel, by měl ale platit po dobu 12 měsíců od podpisu dohody – do 26. října. Podrobnosti neznáme, ale je možné, že bude nakonec platit už jen pro čtvrtý a pátý ATP.

Vše se hlídá, trest je jasný

Když už je řeč o trestu. Využívání CFD i tunelu je kontrolováno – v případě tunelu například i kamerami. Pokud by některý z týmů foukal více, než je mu dovoleno, je trest v pravidlech poměrně dobře popsán – na rozdíl od zmíněného překročení rozpočtového stropu.

Trest by odpovídal desetinásobku rozdílu. Pokud by tedy tým mohl spustit tunel 320krát, ale spustil by ho 325krát, tak by byl rozdíl 5 spuštění a trest 50 spuštění. Příště by mohl tunel spustit jen 270krát.