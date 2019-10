Přepis komunikace: Proč Leclerc zajel do boxů až na konci třetího kola?

Leclercovi se ve druhém kole uvolnil větší kus křídla, který zasáhl Hamiltona. Kromě toho se úlomky dostaly také do brzdového potrubí Norrise, kterému se přehřívaly brzdy.

Leclerc se po závodě bránil, že věděl o uvolněném zrcátku, ale křídlo samozřejmě z vozu nevidí a nevěděl, že se z něj něco odlamuje. Cítil jen drobnou ztrátu přítlaku.

Proč Leclerc nezajel do boxů? Ignoroval příkazy týmu? Úmysl v tom patrně nebyl, jak ukazuje přepis komunikace. Důležité je také to, kdy a co zaznělo. Web RaceFans uveřejnil přepis rádiové komunikace.

Kolo Komunikace Zpráva Poznámka 1 Hamiltonovi Myslíme si, že Leclerc má poškozené přední křídlo 1 Leclerc Mám poškození… 1 Leclercovi Rozumím, kontrolujeme to 1 Hamiltonovi Leclerc má poškozenou levou stranu auta. Mohou odpadávat některé části. 1 Leclercovi Box, Box nyní V 15. zatáčce 1 Leclerc Proč? Přejel vjezd do boxů 2 Leclerc Proč? Bylo to už pozdě… Na startovní rovince

Leclercovi se do boxů moc nechtělo. Myslel, že ho tam inženýr volá jen z toho důvodu, že je křídlo poškozené. On sám měl ale pocit, že neztrácí na kolo tolik času, takže zastávka není nutná a je lepší zůstat na trati.

O chvíli později (jakmile minul vjezd do boxů) se ale z jeho vozu odlomil kus předního křídla a zasáhl Hamiltonův vůz. Leclerc se pak sám chystal na zatáčku 130R a držel zpětné zrcátko, aby mu neupadlo. Je tedy zajímavé, že se ptal Ferrari, zda má opravdu zajet do boxů.

Ferrari informovalo ředitele závodu, že Leclerc bude stavět. FIA patrně i z toho důvodu neukázala Leclercovi černou vlajku s oranžovým kolečkem. V rozporu s tím ale Leclerc zůstal na trati a to ne z vlastního rozhodnutí.

Kolo Komunikace Zpráva Poznámka 2 Hamilton Je to nebezpečné, části odpadávají. Cílová rovinka 2 Hamiltonovi Rozumím, Lewisi. Neriskuj. Výjezd z 2. zatáčky 2 Leclerc Proč nepokračujeme? Blíží se k první zatáčce Degner 2 Hamilton Může to kdykoliv odpadnout… Výjezd z druhé zatáčky Degner 2 Leclercovi Potřebujeme zajet do boxů v tomto kole… box. Blíží se k 10. zatáčce 2 Leclerc Rozumím, box. Jen abyste věděli, nemám pocit, že auto (výkon) vypadá tak špatně. Vím, že to vypadá špatně, ale je to celkem ok. Výjezd z vlásenky (Hairpin) 2 Leclerc Potvrzujete, že mám jet do boxů? Mezi zatáčkou Lžíce (14) a 130R (15). Hamiltonův vůz je zasažen 2 Leclercovi Potřebujeme zajet do boxů. Box teď, box. Potvrzuji. Zatáčka 130R, Leclerc drží zrcátko 2 Hamilton Sakra. Do pr*** odlomilo se to. Přišel jsem o zrcátko. Výjezd ze 130R 2 Leclercovi Zůstaň na trati, zůstaň na trati V brzdné zóně šikany 3 Leclercovi Zůstaň na trati. Cílová rovinka 3 Leclercovi SOC 6, pokud můžeš, tak SOC 6 3 Leclercovi Box, box nyní. Potřebujeme stavět v tomto kole Leclerc mezi zatáčkou Lžíce a 130R

Foto: Getty Images / Mark Thompson