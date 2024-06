Přenechání vozu Doohanovi pro první trénink v Kanadě není trestem za Monako, tvrdí Ocon

Po GP Monaka se spekulovalo o tom, zda Alpine nesuspenduje Estebana Ocona pro GP Kanady kvůli kolizi s týmovým kolegou Pierrem Gaslym, kterou způsobil.

K tomu sice nedojde, ale přesto Ocon neabsolvuje v Montrealu kompletní program. Pro první volný trénink jej v kokpitu nahradí rezervní pilot stáje Alpine Jack Doohan.

Na jednu stranu je zřejmé, že si tímto krokem Alpine z 50 procent odbyde povinnost, která týmům ukládá posadit do dvou volných tréninků v sezoně nezkušeného jezdce, ale na druhou stranu nebývá běžnou praxí, aby stáje tento závazek začaly řešit již při devátém závodním víkendu sezony.

Podle Ocona však za přenecháním vozu Doohanovi v Kanadě nestojí trest ze strany týmu, ale jiné pragmatické důvody.

„V médiích jsem toho zaznamenal hodně (o možném trestu, pozn. red.), ale tak to vůbec není. Jako tým musíme nechat jet nováčky dva první volné tréninky. Nyní jeden z nich dáme Jackovi,“ uvedl přímo v Montrealu Ocon, jehož slova cituje Autosport.

„Je to trať, která bude na začátek zelená. Navíc s novým asfaltem, takže je v tuto chvíli dost špinavá a je potřeba, aby se vyčistila. Dostal jsem také penalizaci pěti míst na startovním roštu, takže moje kvalifikace bude mnohem méně důležitá než obvykle. Jde spíše o nastavení vozu pro závod,“ vysvětlil francouzský závodník, proč padla volba zrovna na Velkou cenu Kanady.

„Navíc si jako tým věříme, že v pozdější fázi sezony budeme mít pravděpodobně konkurenceschopnější auto, takže je lepší to udělat (posadit do vozu Doohana) již nyní, místo toho, abychom tak učinili v Mexiku nebo Abú Zabí, jako je to jinak obvyklé,“ dodal Ocon, který – jak bylo oznámeno v pondělí – v příštím roce již barvy stáje Alpine hájit nebude.