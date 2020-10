Přenechá Honda své motory Red Bullu? Japonci by se tomu možná nebránili

Red Bull má pro rok 2022 tři možnosti: odejít z formule 1, přejít k některému ze zbývajících tří dodavatelů (Mercedes, Ferrari, Renault), nebo sám převzít motory od Hondy.

Nejpravděpodobnější vypadá návrat k Renaultu, který bude od příštího roku vyrábět pohonné jednotky jen pro svůj tým Alpine. To však neznamená, že je to favorizovaná varianta.

Stavět si vlastní motory před léty odmítl McLaren jako příliš velkou výzvu. Red Bull je ale ve výrazně odlišné situaci. Pohonnou jednotku má – tu od Hondy, má technologické centrum a především dochází k postupnému zmrazení vývoje pohonných jednotek do roku 2025.

Z pohledu Red Bullu by to vyžadovalo značné finanční investice a to v situaci, kdy mu odchází hned dva partneři – kromě Hondy také Aston Martin.

Podle webu The Race zatím Red Bull žádný požadavek směrem k Hondě nevznesl, ale Japonci by mohli podobný krok zvážit.

„Honda s nimi bude ráda jednat, pokud nás budou jakkoliv potřebovat, a to nejen o pohonné jednotce, ale i o dalších věcech,“ řekl pro web výkonný ředitel Hondy ve F1 Masaši Jamamoto.

„Rádi jakýmkoliv způsobem podpoříme AlphaTauri a Red Bull v jejich programu po roce 2021.“

„Jako Honda jsme od obou týmů dostali hodně, takže to chceme do budoucna nějakým pěkným způsobem vrátit.“

„Pokud bude takový požadavek vznesen od týmu, jsem připraven si promluvit s Japonskem. Osobně je chci co nejvíce podporovat.“

Honda končí ve formuli 1 kvůli tomu, aby se mohla soustředit na změny v automobilovém průmyslu, který opouští fosilní paliva. Na druhou stranu chce Honda do poslední chvíle vyvíjet a uvědomuje si, že Red Bull dostala do nepříjemné situace. Tu chce Honda zmírnit.

„Naším cílem je odejít, aniž bychom sportu způsobili velké nepříjemnosti. Letos máme ještě sedm dalších závodů a máme různé věci, které bychom rádi vyzkoušeli i pro příští rok.“

„V příštím roce se pokusíme bojovat o šampionát, aby měl náš příběh dobrý konec.“