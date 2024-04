Přemýšlím o návratu, ale není to priorita číslo jedna, říká Vettel

Sebastian Vettel, kterému bude brzy 37 let, opustil F1 v roce 2022. Nyní přemýšlí o návratu. Zatím to ale podle něj není priorita a neexistuje ani nic konkrétního.

„Mám myšlenky, které se mi honí hlavou, a přemýšlím o tom (návratu),“ řekl Vettel v rozhovoru pro BBC Radio 5 Live. „Ale v této fázi se moje myšlení obecně nezměnilo, takže to opravdu záleží na tom, co přijde.“

Volná sedačka je nyní u Mercedesu, protože Hamilton odchází k Ferrari.

„Sleduji tento sport a v současné době je tam poměrně velký pohyb, pokud jde o jezdce, trh s jezdci a tak dále,“ řekl Vettel k dotazu na Mercedes. „Jsem samozřejmě stále v kontaktu s mnoha lidmi. Občas mluvím i s Totem. Asi záleží na tom, co se stane, ale momentálně to není priorita číslo jedna.“

„Mohlo by to (návrat) být lákavé a zajímavé, ale opravdu záleží na kompletním balíčku, protože je to také velký závazek se všemi ostatními věcmi, které se dějí mimo řízení auta,“ řekl Vettel pro britské rádio X. „Čím lepší auto, čím lepší tým, tím je to více vzrušující, pokud jde o vyhlídku na úspěch.“

Věk podle Vettela není problém. „.Z hlediska věku se cítím zatraceně mladý, když všichni kluci, kteří se stále drží a podepisují velké smlouvy, jsou tu déle. Vypadá to, že bych mohl mít dalších 10 let ve sportu! Rozhodně jsem před nimi, pokud jde o udržování kondice.“

Hamilton: Pro tým by byl úžasnou volbou

Na Vettela byl v Suzuce dotazován také Hamilton. „Byl bych rád, kdyby se Seb vrátil,“ řekl Hamilton pro Sky Sports.

„Pro tým by byl úžasnou volbou. Německý jezdec, několikanásobný mistr světa a někdo, kdo má úžasné hodnoty a stále posouvá tým kupředu.“

Vettel poskytl dříve rozhovor také pro Sky, kde rovněž mluvil o Mercedesu. „Měl jsem s ním (Wolffem) rozhovory, ale ve skutečnosti to nebylo o sedačce. Mluvili jsme také stručně o celkové situaci. Ale mluvil jsem i s ostatními, protože jsme stále v kontaktu. Mám nějaké projekty a nápady společně s F1. Uvidíme, jestli vyjdou, nebo ne.“

Vettel si před pár dny ve Španělsku vyzkoušel hypercar Porsche. Závod v Le Mans je další možností, která by se mohla naskytnout.

„Možná, ještě nevím,“ řekl Vettel. „Absolvoval jsem testy. Byl jsem zvědavý, a tak jsem chtěl zjistit, jaké to je. Jde samozřejmě o jinou disciplína. Pořád je to závodění, ale je to jiné auto, jiná disciplína.“

„Samozřejmě se dívám i na spoustu dalších věcí a je spousta dalších věcí, které mě zajímají i mimo závodění.“