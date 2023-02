Přemíra tréninku v mých začátcích ve F1 vedla k poruchám příjmu potravy, přiznal Bottas

Valtteri Bottas přiznal, že na začátku své kariéry ve formuli 1 se potýkal s poruchou příjmu potravy, kterou zapříčinila jeho potřeba fyzického tréninku.

Fin ve formuli 1 poprvé startoval v roce 2013 poté, co rok předtím strávil u Williamsu v pozici rezervního jezdce.

Formule 1 se nicméně v té době již připravovala na příchod nových technických pravidel a hybridních pohonných jednotek od sezóny 2014. Spolu s tím mělo dojít také ke zvýšení celkové hmotnosti vozu a Bottas nyní přiznal, že s tím související fyzický trénink se mu „vymkl z rukou“.

„Trénoval jsem, abych fyzicky i psychicky trpěl. Vymklo se mi to z rukou a stala se z toho závislost. Žádná porucha příjmu potravy nebyla oficiálně diagnostikována, ale rozhodně jsem jí trpěl,“ řekl Bottas finské novinářce Marii Veitolové.

Ve snaze co nejvíce snížit svou hmotnost a tím naopak zvýšit své šance na závodní dráze Bottas prozradil, že dokonce jedl jen dušenou brokolici.

„Nebylo to velmi zdravé. Chtěl jsem být nejlepší a myslel jsem si, že to musím dělat. Když tým řekl, že musím vážit 68 kilogramů a já normálně vážím 73 kilogramů, pak bych pro to udělal všechno.“

Situace zašla až tak daleko, že Bottas musel vyhledat pomoc psychologa, který mu pomohl odlišit a oddělit vrcholového sportovce od člověka.

„Potřeboval jsem psychologa, abych se z toho dostal, a jeho první hodnocení bylo, že jsem skoro jako robot, který chce jen dosáhnout svého cíle a nemá vůbec žádné city. To mě zneklidnilo. Je pravda, že v té době jsem neměl jiný život než F1.“

Stále více pilotů formule 1 začíná otevřeně mluvit o tom, jak přehnaně velká konkurence a soutěživost ve F1 v určité fázi kariéry má negativní dopad na jejich psychické zdraví. Podobně jako Bottas dříve mluvili například Lando Norris nebo George Russell.

Psychologa Bottas vyhledal také v průběhu roku 2011, kdy mu bylo oznámeno, že už nebude pokračovat v mistrovském týmu Mercedesu a jeho budoucnost ve F1 je nejistá. Na jeho místo vedle Lewise Hamiltona přišel právě Russell a Bottas nakonec zamířil do Alfy Romeo.

„Poslední sezóna (u Mercedesu, 2011) byla znovu obtížnější, když se hrálo o mou budoucnost a já nevěděl, za jaký tým budu jezdit. Požádat o pomoc byl velký krok,“ řekl Bottas.

„To je tak, když si myslíte, že jste tak silný člověk, který nepotřebuje pomoc a o věci se můžete postarat pohledem do zrcadla. Profesionál ale ví, jak klást ty správné otázky a otevřít spoustu zámků. Nejsem sám, kdo to má občas těžké.“

Po pětiletém působení u Mercedesu Bottas změnu prostředí a návrat do týmu ze středu pole uvítal. Během pěti sezón Bottas pomohl k pěti titulům Mercedesu v Poháru konstruktérů, nikdy se mu ale nepodařilo v konečném hodnocení porazit týmového kolegu Lewise Hamiltona.

„Pro tak soutěživou povahu to bylo těžké přijmout. Teprve v posledním roce jsem dokázal akceptovat, že Lewis Hamilton byl lepším jezdcem. Vždy jsem přemýšlel, jak bych ho mohl porazit a vyhrát mistrovství světa. Bylo to pět docela vyčerpávajících let. Chtěl jsem všechno vyhrát hned, když se to pak ale nestalo, bylo těžké to přijmout,“ dodal Bottas.