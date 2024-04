Prema vstupuje do IndyCar. Splněný sen, říká týmový šéf

Italská stáj založená roku 1983 vstoupí v sezoně 2025 do IndyCar se dvěma monoposty a absolvuje s nimi všechny závody v kalendáři včetně bitev na oválech. Vozy Premy tak pojedou i legendární podnik Indy 500. Nové hybridní motory s dvojitým turbodmychadlem, šesti válci a objemem 2.2 litru dodá pro Premu Chevrolet.

„Toto oznámení je klíčovým okamžikem v historii stáje Prema. Vstoupit do IndyCar a zúčastnit se tak světoznámého závodu 500 mil Indianapolis, to je splněný sen pro každého člena naší rodiny a každého, kdo je zapojen do našeho podnikání,“ uvedl v tiskovém prohlášení šéf týmu Rene Rosin.

Prema je už po několik dekád renomovanou značkou na scéně závodů monopostů a juniorských sérií. Italská stáj působí v řadě šampionátů včetně F2, F3 a ženské F1 Academy. Přes Premu se do velkého světa motorsportu dostal třeba mistr světa F1 a vítěz Indy 500 Jacques Villeneuve a ze současných pilotů „královny motorsportu“ pro Premu v minulosti jezdili třeba Charles Leclerc, Oscar Piastri, Esteban Ocon či Pierre Gasly.

Obsazení dvou jezdeckých sedaček pro IndyCar je zatím tajemstvím, nicméně jak tým uvedl na svých stránkách, postupně máme očekávat další oznámení týkající se jmen pilotů a partnerů pro tento nový projekt. Další novinky se možná dozvíme během víkendu Grand Prix Long Beach, která se jede v neděli 21. dubna.