Překvapivý kandidát na sedačku Haasu? Za americký tým by mohl závodit Čou, tvrdí AMuS

Podle informací německého magazínu Auto Motor und Sport (AMuS) by se Küan-ju Čou mohl přesunout k Haasu.

K týmům, které zatím nemají vyřešenou jezdeckou sestavu pro sezonu 2025, patří i Haas. Ten dokonce ještě nemá obsazenou ani jednu sedačku, přičemž je jisté, že k minimálně jedné změně dojde, jelikož Nico Hülkenberg se od roku 2025 přesune k Sauberu.

I když zatím nebylo nic potvrzeno, s velkou pravděpodobností jednu sedačku u Haasu získá mladý Oliver Bearman, jenž letos u Ferrari debutoval ve Velké ceně Saúdské Arábie, kdy na poslední chvíli zaskakoval za zdravotně indisponovaného Carlose Sainze.

Kdo však bude druhým pilotem Haasu, to je zatím velkou neznámou. Vyloučit nelze, že v týmu i nadále zůstane Kevin Magnussen, což je ale hodně nejisté.

Vedle Estebana Ocona, jenž končí u týmu Alpine, by šanci u Haasu podle magazínu Auto Motor und Sport (AMuS) mohl získat japonský pilot Küan-ju Čou.

Tomu by k angažmá u Haasu mohly pomoci i sponzorské peníze. Zdroje německého média hovoří o tom, že by Čou mohl do amerického týmu přinést 35 až 40 miliondů dolarů.