Překvapilo mě, že Pérez zajel do boxů. Ricciardovi spadly do klína další stupně vítězů

Když do té chvíle třetí Max Verstappen 14 kol před cílem odstoupil kvůli defektu pneumatiky, jezdil Ricciardo v nejlepší šestce.

Řada pilotů využila následného safety caru k zastávce v boxech, Ricciardo se ale rozhodl zůstat na trati a nechat si starší pneumatiky. Australan tak restartoval na třetím místě, na kterém závod také dokončil.

„Dvé pódia ve třech závodech! Všechno se to na konci seběhlo velmi rychle, byla to zábava. Bylo to bizarní. Na startu jsem se dostal na čtvrté místo a cítil jsem, že s těmi třemi vpředu (jezdci Mercedesu a Verstappenem) to bylo vše, v co jsme mohli doufat,“ řekl Ricciardo.

„(Sergio) Pérez pak měl ale velmi dobrou rychlost. Během zastávek v boxech se před nás dostal. Nevím, co se stalo Maxovi, ale dostalo nás to do souboje. (Pérez) zastavil pro měkké pneumatiky během safety caru na konci, my si udrželi naši pozici. Byl jsem překvapen, že zajel do boxů. Dnes byl rychlejší než my, to je pravda. Kdyby zůstal na trati, tak by se stejným autem na stejných pneumatikách udržel třetí místo.“

V závěru ještě Ricciardovo třetí místo ohrožoval Kvjat, který si zajel pro nové pneumatiky, velmi rychle se dostal na čtvrté místo, třetího Ricciarda ale nepřekonal. „Kvjat se v posledních kolech zjevil z ničeho nic, ale byla to zábava!“

Na stupních vítězů tentokrát již nezapomněl na svou tradiční oslavu shoey, tedy pití šampaňského ze své vlastní boty. K Ricciardovu překvapení ho o šampaňské z jeho druhé boty požádal i vítěz závodu Lewis Hamilton.

„Chtěl jsem si zrovna vychutnat čerstvou shoey, když jsem Lewise slyšel říkat 'sundej si druhou botu'. Nevěřil jsem tomu, protože před třemi lety na pódiu řekl: 'Tohle nikdy neudělám. Nikdy to nebudu pít. Můžeš mi to nabídnout, ale nikdy to neudělám'. Dnes o to ale poprosil, to mě překvapilo. 2020 je zvláštní rok, byla to dobrá zábava.“

Druhý pilot Renaultu Esteban Ocon závod nedokončil pro problém se spojkou. Pro odstranění jeho vozu byl vyhlášen virtuální safety car, kterého Hamilton využil k zastávce v boxech a posunul se do čela závodu, kde se udržel až do cíle.