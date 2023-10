Překvapilo mě, jaké emoce vyvolala u Stewarta má pocta Cevertovi

Pierre Gasly závodil v Austinu se speciálním designem své přilby, kterým vzdal poctu tragicky zesnulému krajanovi Francoisovi Cevertovi.

Od úmrtí Francoise Ceverta, jemuž se stala osudnou nehoda v kvalifikaci na GP USA 1973, uplynulo na začátku října přesně 50 let.

Při letošní GP USA v Austinu se pilot stáje Alpine Pierre Gasly rozhodl, že svému tragicky zesnulému krajanovi vzdá hold, a to prostřednictvím změněného designu své přilby, který odpovídal podobě Cevertovy helmy.

Vedle toho se před závodem na Okruhu Amerik Gasly sešel s Jackiem Stewartem, jenž byl na začátku sedmesátých let týmovým kolegou Ceverta a nejen to – lze tvrdit, že byl jeho mentorem a v mladším parťákovi dokonce viděl svého nástupce. K tomu však kvůli neštěstí, které se stalo na okruhu Watkins Glen, nedošlo a Stewarta smrt svého kolegy ze stáje Tyrrell hodně zasáhla.

„Bylo to velmi emotivní,“ prohlásil Gasly, kterého cituje web RaceFans.net, o setkání s trojnásobným šampionem z let 1969, 1971 a 1973.

„Byl jsem velmi překvapen, jak emotivní Jackie byl, když jsem otevřel tašku a on viděl design helmy. Bylo to vlastně poprvé, co jsem si pořádně popovídal se Sirem Jackie Stewartem,“ přiznal Francouz s tím, že jeho poctu ocenila také Cevertova rodina.

„Ve Francii je rozhodně velkou součástí francouzské historie F1 a motorsportu. Měl velmi jedinečnou osobnost a charakter. Vzhledem k tomu, jak krátce závodil a kolik odjel velkých cen, byl velmi úspěšný. Měl před sebou velmi zářnou budoucnost. Myslím si tedy, že je důležité takové šampiony ocenit,“ dodal Gasly.