Překvapilo mě, jak moc týmy F1 využívají média k politickým hrám, říká šéf Astonu Martin

Šéf Astonu Martin Mike Krack, který se vloni vrátil do F1 po 14 letech, je překvapen tím, jak často využívají týmy média k prosazování svých agend.

Mike Krack má za sebou první rok v čele týmu Aston Martin. Jednalo se o sezonu, která se nesla ve znamení nových pravidel, což vedlo i k řadě zákulisních her – třeba v případě řešení tzv. porposingu, způsobujícího poskakování monopostů ve vysokých rychlostech.

Každý tým měl tehdy jiný pohled na to, jak by měla FIA situaci řešit a podobné to bylo i v případě překročení rozpočtového stropu Red Bullem – také tato kauza vyvolala řadu diskuzí v zákulisí, ale i mediálních přestřelek.

„Přiznám se, že mě překvapily drobné detaily, které se objevily ve formuli 1. Tím mám na mysli i to, jak často se dělá politika prostřednictvím médií,“ řekl Krack v rozhovoru pro Sport 1 a jako příklad uvedl spor, který se týkal navýšení rozpočtového stropu kvůli inflaci.

„Jeden z týmových bossů si tehdy hned běžel postěžovat do médií, že navýšení nebylo dostatečně vysoké,“ uvedl Krack.

„Raději bych mluvil o sportu. Fanoušky zajímají časy na kolo. Rozpočty nebo příliš pružné podvozky pak o mnoho méně. Možná ale nejsem dost politikem,“ dodal týmový principál stáje ze Silverstone.