Překročil limit, říká Leclerc po souboji se Sainzem ve sprintu

Sainz v pozdější fázi sprintu zaútočil na Alonsa. Došlo ke kontaktu a před oba se dostal Pérez. Nebyl to ale konec. O chvíli později zaútočil na Sainze Leclerc.

Sainz však brzdil pozdě a ve čtrnácté zatáčce narazil do boku svého týmového kolegy, což Leclerca donutilo vyjet na výjezdu ze zatáčky, aby se vyhnul vážnějšímu kontaktu.

Leclerc si na chování Sainze stěžoval už v týmovém rádiu, když řekl, že si o tom budou muset promluvit a že s ním bojuje více než ostatní. Leclerc sice nejmenoval, ale bylo zřejmé, koho tím myslí...

Po sprintu byl proto dotazován, zda se domnívá, že Sainz šel v souboji za limit.

„Myslím, že ano. Ale abych byl upřímný, v minulosti jsem tu hranici překročil i já. A když se to stane, normálně si o tom promluvíme. Vyjasníme si to, což jsme v minulosti už udělali a dopadlo to opravdu dobře. Nedělám si starosti, že tomu tak nebude i tento víkend. Ale dneska šel trochu přes limit... myslím tím kontakt mezi námi dvěma. Oba jsme byli v jiné závodní situaci, protože já jsem poměrně dost šetřil pneumatiky. V závěru jsem měl dobré tempo.“

Leclerc se předtím několikrát pokusil předjet Péreze a věří, že třetí místo bylo ve hře. „Ale tak to na konci bývá. Je to čtvrté místo, mohlo to být třetí a jeden bod navíc. Vždy to může být lepší, ale soustředíme se na dnešní odpoledne, protože to bude rozhodující – mít dobrou kvalifikaci, což se mi v posledních dvou víkendech nepodařilo.“

„Odvedl jsem hodně práce a jsem si jistý, že jsem udělal kroky vpřed. Teď je na mně, abych to dokázal. Myslím, že včerejší SQ1, SQ2 (na suché trati, pozn. redakce) byla opravdu dobrá. Musím to zopakovat dnes odpoledne.“

Sainz chtěl vyhrát

Sainz vysvětlil, že spotřeboval pneumatiky při snaze předjet Verstappena na začátku sprintu.

„Myslím, že jsem dobře odstartoval,“ řekl Sainz. „Na začátku jsem na Maxe hodně tlačil, protože jsem věděl, že když ho předjedu, mám velkou šanci vyhrát. To mi asi trochu zničilo pneumatiky. Po zbytek závodu jsem se o ně pokoušel starat, dokud jsem nedojel Fernanda. Udělal jsem pak opravdu dobrý manévr na vnější straně sedmé zatáčky.“

„Myslím, že se rozhodl, že do deváté zatáčky pojede ve stylu všechno, nebo nic, což nás oba stálo závod, protože si myslím, že jsem si tím optimistickým manévrem poškodil auto a nasbíral spoustu nečistot na pneumatiky.“

„Kvůli poškození auta a špíně na pneumatikách mi to klouzalo. Dělal jsem, co jsem mohl, abych se ubránil. Při souboji s Charlesem mi to možná trochu uklouzalo a omlouvám se, jestli jsem udělal něco přes limit. Dnes jsem závodil opravdu tvrdě a snažil jsem se to mít pod kontrolou.“