Překonat Schumacherovy rekordy nikdy nebyla má priorita, říká Hamilton

„Upřímně, stále to říkám, nemyslím na to a ani to není mezi mými prioritami,“ řekl Lewis Hamilton, kterého cituje Motorsport.com.

„Nikdy to nebylo na mém seznamu priorit. Když jsem byl mladší, miloval jsem a stále miluji Ayrtona. Vzpomínám si, jak jsem vyrůstal a sledoval konec Ayrtona a všechny Michaelovy závody a jeho úspěchy.“

„Měl jsem jako každé dítě velké sny, ale ani za milion let bych si nepomyslel, že budu mít 90 pole positions. Bylo by velmi hloupé věřit, že se to může stát skutečností, vyhrát závody a být v době, kdy jsem jedním z mála barevných lidí ve sportu – se vším, co se děje ve světě. Samozřejmě bych nikdy neplánoval a ani nesnil o tom, co se teď děje, ale jsem vděčný.“

„Je to pro mě divné. Pamatuji si, jak jsem byl na druhé straně televize a sledoval, jak Michael vyhrává všechny své závody a teď jsem tady.“

„Nesnažím se ho dostihnout, ale přibližuji se k počtu vítězství, které měl. Hodně jsem vyhrál a pořád to není tolik jako Michael. Připomíná mi to dominanci a dokonalost, kterou tak dlouho ukazoval. Chápu pozici, v níž byl. Dokážu pochopit tlak, pod kterým byl.“