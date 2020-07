Překoná růžový Mercedes ten černý?

Sergio Pérez (1./3.)

Mexický závodník se v pátek pohyboval v nejužší špičce. Racing Point už Red Bull Ring dobře poznal a náramně mu vyhovuje.

„Byl to velice slibný den. Po malých kouscích se zlepšujeme, poznáváme auto. Zatím je to pozitivní. Nacházíme pořád místa, kde se můžeme posunout víc kupředu.

Mezi top týmy je to velice těsné, ale ukázali jsme, že oba vozy rozhodně mají na body, stejně jako před týdnem. Zítra to vypadá, že by mohlo pršet, tak se nechme překvapit, co zajímavého nám kvalifikace přinese,“ nechal se slyšet Pérez.

Lance Stroll (5./4.)

Také Lance Stroll, který první závod na Red Bull Ringu nedokončil, byl po pátečních tréninkových jízdách plný optimismu.

„Máme za sebou dobrý den, jsem s vozem velice spokojený. Jsou tu náznaky, že jsme opravdu konkurenceschopní. Je to unikátní situace, nestává se, že bychom na stejném okruhu závodili dva týdny za sebou.

Pořád jsme na začátku sezony, dnešní jízdy jsme využili na to, abychom vylepšili naše auto. Také jsme hledali nové možnosti nastavení. Teď jen musíme vyčkat, jak se vyvine počasí,“ tuší Stroll.