Přejmenováni na Alfu Romeo posvětil Peter Sauber, říká Vasseur

„Když jsme jednali s Alfou Romeo, první, komu jsem zavolal, byl Peter,“ řekl Vasseur pro Autosport. „Reakce Petera byla pro mě důležitá. Řekl: ‚pokud si myslíte, že je to dobrý krok vpřed pro tým, udělejme to a já vás podpořím."

„Pro společnost to byl důležitý krok. Je to dlouhodobá dohoda s Alfou Romeo a něco, co můžete vybudovat pouze v případě, že máte dlouhodobý nebo střednědobý výhled. Nemůžeš něco vybudovat s tříměsíčním projektem.“

S Alfou Romeo to letos bylo tak trochu jako na houpačce. Nedařilo se jim zejména ve druhé polovině sezóny, kde měli i sérii čtyř závodů bez bodu. V Brazílii pak přišly bodové žně, ale na lepší než osmé místo v Poháru konstruktérů to nestačilo.

„V loňském roce jsme začínali z naprosto ničeho a během sezóny jsme byli velmi oportunističtí,“ řekl Vasseur. „Řekl bych, že jsme získali přibližně všechny body, které jsme mohli získat. Tato sezóna je trochu jiná a my jsme trochu méně oportunističtí. Některé příležitosti, které jsme měli, jsme nevyužili.“

„Nakonec jsme ale skončili s více body než vloni a je to dobrý krok. Udělali jsme krok ve výši 0,7 % (v rychlosti) vzhledem k top týmům. To je obrovské.“

„Nemůžeme s tím být úplně spokojeni, potřebujeme více. Ale myslím si, že můžeme být optimističtí.“

Foto: Getty Images / Charles Coates