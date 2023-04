Přehledně: Nový formát víkendu v Baku a důležité otázky

Tento víkend se po delší přestávce jede další závod formule 1. Čeká nás první víkend se sprintem. Krátce před jeho začátkem schválila F1 změny.

Hlavní změnou je zrušení druhého tréninku, který se jel v sobotu před sprintem, a jeho nahrazení tzv. sprintovým rozstřelem (sprint shootout), který určí startovní rošt pro sprint.

Pátek

Trénink (60 minut, od 11:30)

Týmy získají první data a mohou nastavit své vozy. Půjde o první a poslední trénink v rámci víkendu.

Kvalifikace (60 minut, od 15:00)

Tradiční kvalifikace, která bude mít tři části o délce 18, 15 a 12 minut. Kvalifikace určí startovní rošt pro nedělní závod.

Sobota

Rozstřel (44 minut, od 10:30)

Rozstřel určí startovní rošt pro odpolední sprint.

Bude mít tři části jako klasická kvalifikace, které ale potrvají kratší dobu – 12, 10 a 8 minut. Mezi jednotlivými částmi bude přestávka 7 minut.

V první a druhé části musí jezdci použít střední směs, v poslední pak měkkou.

Jezdec může nasadit v dané části jen jednu novou směs pneumatik a pouze novou. Pokud udělá chybu, ovlivní ho žluté vlajky apod., nebude mít možnost nasadit další sadu a zkusit další pokus.

Jednotlivé části kvalifikace se označují jako Q1, Q2 a Q3. V případě rozstřelu pak jako SQ1, SQ2 a SQ3.

Část Kvalifikace Rozstřel Q1 18 minut 12 minut Q2 15 minut 10 minut Q3 12 minut 8 minut

Sprint (17 kol, od 15:30)

Pojede se na 100 km (v Baku na 17 kol). Prvních osm jezdců bude bodovat podle jednoduchého klíče – vítěz sprintu bere 8 bodů, každý další jezdec o bod méně. Boduje tedy jen první osmička. Za nejrychlejší kolo se body neudělují.

Neděle

Závod (51 kol, od 13:00)

Klasický závod na 51 kol. Bodování je stejné jako obvykle.

FAQ

Co když bude v rozstřelu pršet?

Pokud bude některá z částí (SQ1, SQ2, SQ3) prohlášená za mokrou, je výběr pneumatik ve zbývajících částech rozstřelu volný.

Co když bude jezdec ve sprintu bourat?

Je to hlavní výhoda změny. Sprint už neurčuje pořadí pro závod. Pokud bude jezdec bourat, propadne se v pořadí apod., neovlivní to jeho startovní pozici v neděli. Ta je určena páteční kvalifikací.

Jaké pneumatiky budou mít jezdci k dispozici?

Na víkend je k dispozici 6 sad měkkých, 4 sady středních a 2 sady tvrdých.

Jak je to s penalizacemi?

Penalizace kvůli pohonným jednotkám (překročení počtu komponent) budou aplikovány v neděli. Jezdec ale samozřejmě může dostat penalizaci třeba také za ignorování žlutých vlajek, kolizi apod. Klíč je následující:

Penalizace z tréninku a kvalifikace budou uplatněny v závodě (startovní rošt pro závod).

Penalizace z rozstřelu budou uplatněny ve sprintu.

Penalizace ze sprintu budou uplatněny v závodě.

Co když musí tým vyměnit jezdce?

Není to nereálný scénář. Obvykle platí, že jezdec musí absolvovat kvalifikaci. Pokud musí tým vyměnit jezdce (závodnímu jezdci například není dobře), tak náhradník musí odjet kvalifikaci. Pokud to nestihne, musí tým do závodu nasadit jen jeden vůz. Účas v trénincích není povinná.

V případě sprintových víkendů se to nově posouvá. Náhradní jezdec může vynechat páteční kvalifikaci (do závodu by pak odstartoval z posledního místa), ale musí absolvovat sobotní rozstřel.

Kdy budou další sprinty?

V kalendáři je máme vyznačené tučně. Další sprinty budou v Rakousku, Belgii, Kataru, USA a Brazílii.