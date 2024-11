Přehled: Verstappenovy vítězné startovní pozice

Asi nikoho nepřekvapí, že závody F1 se nejčastěji vyhrávají z tzv. pole position, tedy z prvního místa. Podle webu StatsF1 se tak stalo v 479 případech, což představuje přibližně 43 procent všech dosud odjetých závodů F1.

Není divu, že z nejširšího spektra startovních pozic dokázali velkou cenu vyhrát především závodníci s vysokým počtem výher. To platí například pro Fernanda Alonsa (9 různých pozic), Nikiho Laudu, Michaela Schumachera či Lewise Hamiltona (všichni 8).

Existují ale i výjimky, které mohou překvapit. Tředa David Coulthard svých 13 triumfů získal z osmi různých příček na startu a ještě zajímavější poměr má v tomto ohledu Ronnie Peterson. Tragicky zesnulá hvězda 70. let totiž svých 10 výher vybojovala ze sedmi různých pozic.

Opačným extrémem je pak Sebastian Vettel, který má na svém kontě 53 výher, ale nikdy nedokázal zvítězit z horšího než třetího místa.

Absolutním rekordmanem je nicméně od uplynulého víkendu Max Verstappen, který již triumfoval z 10 různých pozic. O jaké šlo?

Vítězství po startu z 1. místa:

Po startu z prvního místa získal Verstappen většinu ze svých dosavadních 62 výher: konkrétně 32. Poprvé se mu to přitom podařilo až před 5 lety v Brazílii.

Vítězství po startu ze 2. místa:

Ze druhého místa na roštu dosud Verstappen oslavil třináct primátů. Nechybí mezi nimi například ani jeho letošní vítězství v Kanadě a ve Španělsku.

Vítězství po startu ze 3. místa:

Ze třetího místa opanoval Nizozemec závod celkem šestkrát. Naposledy vloni v Mexiku.

Vítězství po startu ze 4. místa:

Celkem čtyřikrát vyhrál Verstappen závod F1 poté, kdy do závodu startoval ze čtvrté pozice. Byl to případ i jeho prvního vítězstvím v F1 v roce 2016 na okruhu u Barcelony.

Vítězství po startu ze 6. místa:

​Hned dvakrát vyhrál Verstappen velkou cenu ze šestého místa na roštu. V obou případech to bylo vloni (v Belgii, kde startoval do závodu s penalizací, a v USA, kde mu byl v kvalifikaci smazán nejlepší čas).

Vítězství po startu ze 7. místa:

Ze sedmé příčky dokázal Verstappen vyhrát Velkou cenu Itálie 2022 poté, co po kvalifikaci dostal penalizaci za nadlimitní výměnu dílu pohonné jednotky.

Vítězství po startu z 9. místa:

Kvalifikaci na Velkou cenu Miami 2023 ovlivnilo předčasné přerušení po nehodě Charlese Leclerca. Mj. na to doplatil i Verstappen, který tak do závodu nastupoval až z deváté pozice. Ani to jej ale o výhru v závodě nepřipravilo...

Vítězství po startu z 10. místa:

V kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska 2022 postihly Verstappena problémy s výkonem jeho vozu, které přispěly k tomu, že se nedokázal kvalifikovat výše než na desáté příčce. V závodě, navzdory hodinám po jezdecké chybě, si však pilot Red Bullu vítězství ujít nenechal.

Vítězství po startu ze 14. místa:

Do skoro domácí Velké ceny Belgie 2022 musel Verstappen startovat kvůli penalizaci až ze 14. příčky. V závodě však nizozemský pilot předvedl dominantní jízdu, která mu zajistila další vítězství.

Vítězství po startu ze 17. místa:

Kvalifikaci na Velkou cenu São Paula 2024 ovlivnilo deštivé počasí, které přineslo několik nehod a přerušení. Na jedny červené vlajky doplatil i Verstappen, který kvůli nim nemohl dokončit svůj pokus ve druhé části kvalifikace. Nizozemec tak v kvalifikaci skončil 12. a navíc dostal ještě penalizaci za nadlimitní výměnu spalovacího motoru.

V závodě však Verstappenovi červené vlajky naopak pomohly, když vůči jeho hlavním soupeřům získal pit stop „zdarma“ navíc, a po výborném výkonu si dojel pro své 62. vítězství v F1.