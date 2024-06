Přehled: Verstappen s Pérezem mohou překonat legendární duo Ferrari

FERNANDO ALONSO A FELIPE MASSA: 77 závodů. Na čísle 77 závodů se zastavila i spolupráce mezi Alonsem a Massou u Ferrari. Fanoušci si z ní asi nejvíce pamatují slavný moment z GP Německa, kdy Massa přepustil první místo svému kolegovi poté, co dostal pokyn "Fernando is faster than you". Foto: Getty Images