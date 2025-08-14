Přehled: Verstappen odjel 200. závod za Red Bull. Kteří další jezdci byli podobně věrní jednomu týmu?

David Coulthard: McLaren – 150 startů
Skotský závodník přestoupil do McLarenu v roce 1996 z Williamsu, kde krátce předtím vybojoval své první vítězství. U týmu Rona Dennise se stal oporou vedle Miky Häkkinena a později Kimmiho Räikkönena.
Za devět sezon s McLarenem vyhrál 12 velkých cen, jednou skončil v celkovém hodnocení druhý (v roce 2001) a byl klíčovým článkem v době, kdy tým soupeřil s Ferrari o nadvládu.
Kimi Räikkönen: Ferrari – 151 startů
„Iceman“ nastoupil do Ferrari v roce 2007 jako náhrada za Michaela Schumachera a okamžitě vyhrál svůj debutový závod v Austrálii. Ještě v té samé sezoně dokázal v napínavém finále v Brazílii otočit mistrovství ve svůj prospěch a získal svůj jediný titul mistra světa – dodnes jde o poslední primát Ferrari v rámci šampionátu jezdců.
Po třech letech Scuderii opustil, aby se v roce 2014 vrátil. Druhé působení bylo z hlediska výsledků méně úspěšné, ale Räikkönen stále patřil k nejoblíbenějším jezdcům na roštu.
Michael Schumacher: Ferrari – 181 startů
Když Michael Schumacher v roce 1996 přestoupil z Benettonu do Ferrari, tým byl daleko od bojů o titul. Spolu se šéfem Jeanem Todtem, technickým ředitelem Rossem Brawnem a designérem Rorym Byrnem ale Němec vybudovali dynastii, která v letech 2000 až 2004 absolutně dominovala.
V červeném monopostu Schumacher vybojoval 72 vítězství, pět titulů mistra světa a přepsal téměř všechny rekordy. Němcova pracovní morálka, detailní zpětná vazba inženýrům a schopnost získávat závody ve svůj prospěch byly legendární.
Max Verstappen: Red Bull – 200 startů
Verstappen do Red Bullu nastoupil v roce 2016 jako nejmladší jezdec v historii týmu. Debut při Velké ceně Španělska proměnil ve vítězství a okamžitě se stal hlavní tváří budoucnosti stáje z Milton Keynes.
Po několika sezonách, kdy Red Bull hledal cestu zpět na vrchol, přišla s příchodem motorů Honda nová éra a spolu s ní Verstappenova dominance. V letech 2021 až 2024 získal čtyři tituly mistra světa a přepisoval rekordy.
Letos, kdy se Red Bullu tolik nedaří, se hojně spekulovalo o tom, že by Nizozemec mohl stáj opustit. To se ale zatím nestane, když Verstappen potvrdil, že minimálně pro sezonu 2026 u týmu zůstane.
Lewis Hamilton – Mercedes – 246 startů
Hamilton přišel do Mercedesu v roce 2013 po šesti letech u McLarenu. Tehdy byl jeho přestup mnohými zpochybňován, ale ukázal se jako jeden z nejlepších tahů v historii F1. Od roku 2014, kdy začala éra hybridních motorů, Mercedes absolutně dominoval a Hamilton získal šest titulů mistra světa (2014 až 2015 a 2017 až 2020).
Brit pro Mercedes vybojoval přes 80 vítězství a desítky pole position. Kromě rychlosti a závodního instinktu přinesl Mercedesu i marketingovou hodnotu a globální popularitu. Jeho partnerství s týmem z Brackley je nejen sportovně úspěšné, ale i nejdelší v dějinách F1. Vše skončilo až po konci loňské sezony, po které se Hamilton připojil k Ferrari.
