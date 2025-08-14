Foto: Getty Images

5
Fotogalerie

Přehled: Verstappen odjel 200. závod za Red Bull. Kteří další jezdci byli podobně věrní jednomu týmu?

Jakub Knoll
14. srpna 2025

Max Verstappen se stal při nedávné GP Maďarska teprve druhým jezdcem v historii formule 1, který absolvoval alespoň 200 velkých cen v barvách jednoho týmu. Kteří další piloti dosáhli alespoň na metu 150 závodů?

David Coulthard: McLaren – 150 startů

Skotský závodník přestoupil do McLarenu v roce 1996 z Williamsu, kde krátce předtím vybojoval své první vítězství. U týmu Rona Dennise se stal oporou vedle Miky Häkkinena a později Kimmiho Räikkönena. 

Za devět sezon s McLarenem vyhrál 12 velkých cen, jednou skončil v celkovém hodnocení druhý (v roce 2001) a byl klíčovým článkem v době, kdy tým soupeřil s Ferrari o nadvládu.

Foto: Getty Images

Kimi Räikkönen: Ferrari – 151 startů

„Iceman“ nastoupil do Ferrari v roce 2007 jako náhrada za Michaela Schumachera a okamžitě vyhrál svůj debutový závod v Austrálii. Ještě v té samé sezoně dokázal v napínavém finále v Brazílii otočit mistrovství ve svůj prospěch a získal svůj jediný titul mistra světa – dodnes jde o poslední primát Ferrari v rámci šampionátu jezdců.

Po třech letech Scuderii opustil, aby se v roce 2014 vrátil. Druhé působení bylo z hlediska výsledků méně úspěšné, ale Räikkönen stále patřil k nejoblíbenějším jezdcům na roštu. 

​Foto: Getty Images

Michael Schumacher: Ferrari – 181 startů

Když Michael Schumacher v roce 1996 přestoupil z Benettonu do Ferrari, tým byl daleko od bojů o titul. Spolu se šéfem Jeanem Todtem, technickým ředitelem Rossem Brawnem a designérem Rorym Byrnem ale Němec vybudovali dynastii, která v letech 2000 až 2004 absolutně dominovala.

V červeném monopostu Schumacher vybojoval 72 vítězství, pět titulů mistra světa a přepsal téměř všechny rekordy. Němcova pracovní morálka, detailní zpětná vazba inženýrům a schopnost získávat závody ve svůj prospěch byly legendární.

​Foto: Getty Images

Max Verstappen: Red Bull – 200 startů

Verstappen do Red Bullu nastoupil v roce 2016 jako nejmladší jezdec v historii týmu. Debut při Velké ceně Španělska proměnil ve vítězství a okamžitě se stal hlavní tváří budoucnosti stáje z Milton Keynes.

Po několika sezonách, kdy Red Bull hledal cestu zpět na vrchol, přišla s příchodem motorů Honda nová éra a spolu s ní Verstappenova dominance. V letech 2021 až 2024 získal čtyři tituly mistra světa a přepisoval rekordy.

Letos, kdy se Red Bullu tolik nedaří, se hojně spekulovalo o tom, že by Nizozemec mohl stáj opustit. To se ale zatím nestane, když Verstappen potvrdil, že minimálně pro sezonu 2026 u týmu zůstane.

​Foto: Getty Images

Lewis Hamilton – Mercedes – 246 startů

Hamilton přišel do Mercedesu v roce 2013 po šesti letech u McLarenu. Tehdy byl jeho přestup mnohými zpochybňován, ale ukázal se jako jeden z nejlepších tahů v historii F1. Od roku 2014, kdy začala éra hybridních motorů, Mercedes absolutně dominoval a Hamilton získal šest titulů mistra světa (2014 až 2015 a 2017 až 2020).

Brit pro Mercedes vybojoval přes 80 vítězství a desítky pole position. Kromě rychlosti a závodního instinktu přinesl Mercedesu i marketingovou hodnotu a globální popularitu. Jeho partnerství s týmem z Brackley je nejen sportovně úspěšné, ale i nejdelší v dějinách F1. Vše skončilo až po konci loňské sezony, po které se Hamilton připojil k Ferrari.

​Foto: Getty Images

