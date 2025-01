Přehled: Případy, kdy Ferrari podepsalo mistra světa

Francouzský jezdec přišel do Ferrari po třech titulech, které vybojoval s McLarenem. V roce 1990 bojoval o mistrovskou korunu až do předposledního závodu v Japonsku, kde došlo ke kontroverzní kolizi s Ayrtonem Sennou. Následující sezona však byla pro Ferrari neúspěšná a Prost, po rozporuplných vyjádřeních na adresu týmu, ve Scuderii předčasně skončil.

Kimi Räikkönen (2014)

Fin závodil pro Ferrari hned dvakrát: nejprve v letech 2007 až 2009, kdy okamžitě získal titul. Tímto se však do našeho přehledu nedostal, jelikož nepřicházel do Scuderie coby bývalý či úřadující mistr světa. To nastalo až o sedm let později. Druhé angažmá mezi lety 2014 až 2018 však už tak úspěšné nebylo, když jeho maximem bylo třetí místo celkově.