Přehled: Před 50 lety McLaren poprvé vyhrál Pohár konstruktérů. Dočká se letos devátého triumfu?

1998

Na další titul si McLaren musel počkat sedm let, tedy až do sezony 1998. V týmu se od začátku devadesátých let do té doby změnilo mnohé: hlavní sponzor a s tím spojené zbarvení, jezdci i dodavatel motorů. Přesto se McLaren za přispění Mikiho Häikkinena a Davida Coultharda dokázal opět dostat na vrchol.