Přehled: Od Vettela po Antonelliho aneb bodující teenageři

Zatímco v minulosti byli náctiletí jezdci F1 raritou, v současné době se pomalu stávají standardem.

To se projevuje i v tom ohledu, že nebývají pouze do počtu, ale dokáží prakticky ihned bojovat o bodovaná umístění. Potvrzují to i čísla, když v posledních deseti letech dokázalo hned pět teenagerů dosáhnout ve velké ceně na body, zatímco v předchozích sedmdesáti letech se to stalo jen dvakrát.

Posledním, kdo rozšířil klub bodujících teenagerů, se stal během uplynulé neděle Andrea Kimi Antonelli.