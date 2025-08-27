Přehled: Od Toyoty přes HRT až po Cadillac. Na jaké jezdce sázely zcela nové týmy od počátku tohoto tisíciletí? | Foto: Getty Images / Mark Thompson

Přehled: Od Toyoty přes HRT až po Cadillac. Na jaké jezdce sázely zcela nové týmy od počátku tohoto tisíciletí?

Jakub Knoll
27. srpna 2025

Vstoupit do F1 není nikdy snadné. Kromě peněz, infrastruktury a techniky je vždy klíčovou otázkou i volba jezdců. Podívejte se, podle jakého klíče své první piloty volily nové týmy, které do F1 vkročily v tomto tisíciletí.

Pokud budeme brát v potaz pouze týmy, které vznikly tzv. na zelené louce a neodstarovaly svou pouť v F1 coby nástupnické organizace jiných stájí, dojdeme k tomu, že se od začátku milénia na startovním roštu královny motorsportu objevilo celkem šest nováčků.

Sedmým v pořadím se v tomto ohledu stane v příštím roce stáj Cadillac, která nasadí dva zkušené jezdce – Sergia Péreze a Valtteriho Bottase. Jak však vyplývá z našeho přehledu, ne každý nový tým měl od roku 2000 stejný přístup.

Toyota (2002)

Japonský tým Toyota nasadil do první sezony Miku Sala a Allana McNishe.

Oba měli zkušenosti – Salo byl tehdy už pětatřicetiletý, měl za sebou více než 90 startů a dokonce pódia s Ferrari. McNish byl sice debutant, ale jezdec s velmi bohatými zkušenostmi ze sportovních vozů. 

GettyImages-1099918.jpg
Super Aguri (2006)

Japonský tým vsadil na domácí tváře. Takuma Sato byl tehdy relativně ostřílený – měl za sebou necelé čtyři sezony a dokonce pódium s BAR-Honda v Indianapolis 2004. Vedle něj debutoval Júdži Ide, který ale vydržel jen čtyři závody, FIA mu odebrala superlicenci. Postupně ho vystřídali Franck Montagny (testman Renaultu) a Sakon Jamamoto.

GettyImages-71715187.jpg
Virgin Racing (2010)

Stáj spojená s Richardem Bransonem začala s dvojicí Timo Glock a Lucas di Grassi. Glock byl jasný tahoun – měl zkušenosti z Champ Car, z GP2 a hlavně měl za sebou tři roky v F1, přičemž z toho dva s Toyotou, se kterou si několikrát dojel i pro pódium. Di Grassi byl nováček, známý především z GP2. 

GettyImages-97632405.jpg
HRT (2010)

Hispania Racing Team zvolil hodně nezkušenou sestavu. Bruno Senna byl nováček, který těžil i ze slavného jména. Karun Čandhok rovněž debutoval. V průběhu roku přišli náhradníci Sakon Jamamoto a Christian Klien, který byl jediným více zkušeným pilotem v celé sestavě.

GettyImages-104022127.jpg
Lotus Racing (2010)

Tým Tonyho Fernandese (později Caterham) vsadil na jména známá: Jarno Trulli a Heikki Kovalainen. Oba patřili k ostříleným pilotům – Trulli měl už vítězství v Monaku 2004 a více než 200 startů v F1, Kovalainen vyhrál s McLarenem v Maďarsku 2008. Lotus tak šel opačnou cestou než HRT – vsadil na zkušenost a doufal, že kvalitní piloti pomůžou týmu se rychle posunout vpřed.

GettyImages-96614065.jpg
Haas (2016)

Americký nováček Haas přišel v roce 2016 s kombinací zkušenosti a mládí. Romain Grosjean byl jednoznačně lídr – šlo o jezdce s několika pódii s Lotusem (tím z Enstone, dnes Alpine), vedle kterého působil nepříliš zkušený Esteban Gutiérrez.

Haas následně díky Grosjeanovi získal body už při debutu v Austrálii a od začátku působil připraveněji než předchozí nové organizace z počátku dekády.

GettyImages-617637194.jpg
Cadillac (2026)

V roce 2026 se F1 po deseti letech dočká zcela nového týmu, když se připojí Cadillac. V jeho řadách budou působit hned dva vicemistři světa: Valtteri Bottas a Sergio Pérez. Oba dva mají na svém kontě 16 výher v F1, což z nich činí jednu z nejúspěšnějších jezdeckých sestav na startovním roštu.

GettyImages-1564772733.jpg
