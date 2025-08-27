Přehled: Od Toyoty přes HRT až po Cadillac. Na jaké jezdce sázely zcela nové týmy od počátku tohoto tisíciletí?

Pokud budeme brát v potaz pouze týmy, které vznikly tzv. na zelené louce a neodstarovaly svou pouť v F1 coby nástupnické organizace jiných stájí, dojdeme k tomu, že se od začátku milénia na startovním roštu královny motorsportu objevilo celkem šest nováčků.
Sedmým v pořadím se v tomto ohledu stane v příštím roce stáj Cadillac, která nasadí dva zkušené jezdce – Sergia Péreze a Valtteriho Bottase. Jak však vyplývá z našeho přehledu, ne každý nový tým měl od roku 2000 stejný přístup.
Toyota (2002)
Japonský tým Toyota nasadil do první sezony Miku Sala a Allana McNishe.
Oba měli zkušenosti – Salo byl tehdy už pětatřicetiletý, měl za sebou více než 90 startů a dokonce pódia s Ferrari. McNish byl sice debutant, ale jezdec s velmi bohatými zkušenostmi ze sportovních vozů.
Foto: Getty Images
Super Aguri (2006)
Japonský tým vsadil na domácí tváře. Takuma Sato byl tehdy relativně ostřílený – měl za sebou necelé čtyři sezony a dokonce pódium s BAR-Honda v Indianapolis 2004. Vedle něj debutoval Júdži Ide, který ale vydržel jen čtyři závody, FIA mu odebrala superlicenci. Postupně ho vystřídali Franck Montagny (testman Renaultu) a Sakon Jamamoto.
Foto: Getty Images
Virgin Racing (2010)
Stáj spojená s Richardem Bransonem začala s dvojicí Timo Glock a Lucas di Grassi. Glock byl jasný tahoun – měl zkušenosti z Champ Car, z GP2 a hlavně měl za sebou tři roky v F1, přičemž z toho dva s Toyotou, se kterou si několikrát dojel i pro pódium. Di Grassi byl nováček, známý především z GP2.
Foto: Getty Images
HRT (2010)
Hispania Racing Team zvolil hodně nezkušenou sestavu. Bruno Senna byl nováček, který těžil i ze slavného jména. Karun Čandhok rovněž debutoval. V průběhu roku přišli náhradníci Sakon Jamamoto a Christian Klien, který byl jediným více zkušeným pilotem v celé sestavě.
Foto: Getty Images
Lotus Racing (2010)
Tým Tonyho Fernandese (později Caterham) vsadil na jména známá: Jarno Trulli a Heikki Kovalainen. Oba patřili k ostříleným pilotům – Trulli měl už vítězství v Monaku 2004 a více než 200 startů v F1, Kovalainen vyhrál s McLarenem v Maďarsku 2008. Lotus tak šel opačnou cestou než HRT – vsadil na zkušenost a doufal, že kvalitní piloti pomůžou týmu se rychle posunout vpřed.
Foto: Getty Images
Haas (2016)
Americký nováček Haas přišel v roce 2016 s kombinací zkušenosti a mládí. Romain Grosjean byl jednoznačně lídr – šlo o jezdce s několika pódii s Lotusem (tím z Enstone, dnes Alpine), vedle kterého působil nepříliš zkušený Esteban Gutiérrez.
Haas následně díky Grosjeanovi získal body už při debutu v Austrálii a od začátku působil připraveněji než předchozí nové organizace z počátku dekády.
Foto: Getty Images
Cadillac (2026)
V roce 2026 se F1 po deseti letech dočká zcela nového týmu, když se připojí Cadillac. V jeho řadách budou působit hned dva vicemistři světa: Valtteri Bottas a Sergio Pérez. Oba dva mají na svém kontě 16 výher v F1, což z nich činí jednu z nejúspěšnějších jezdeckých sestav na startovním roštu.
Foto: Getty Images