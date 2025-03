Přehled: Mercedes v Číně oslavil 300. pódium. Které další týmy jich mají alespoň 100?

Mercedes se stal v Číně v pořadí čtvrtým týmem F1, který dosáhl na metu 300 pódiových umístění. Alespoň stokrát na stupních vítězů stáli jezdci devíti týmů. Které to jsou? Podívejte se do našeho přehledu, který vznikl na základě dat webu StatsF1.

Benetton: 102x na pódiu

Benetton se objevil ve formuli 1 v roce 1986, když převzal tým Toleman. První pódiové umístění přišlo ještě v téže sezóně – třetí místo vybojoval Gerhard Berger v Imole. Poslední návštěva na stupních vítězů se odehrála v roce 2001, kdy dojel Giancarlo Fisichella třetí v Belgii. Nejvíce pódií v barvách Benettonu získal Michael Schumacher, celkem 38.

Renault: 103x na pódiu

Renault se do královny motorsportu zapojil už koncem 70. let. Premiérové pódium zaznamenal Jean-Pierre Jabouille v roce 1979 ve Francii, kde navíc zvítězil. Na pódium se z jezdců Renaultu naposledy podíval Esteban Ocon, a to v roce 2020 při Velké ceně Sachíru. Největší sbírku pódií pro francouzský tým získal Fernando Alonso – celkem 41.

Brabham: 120x na pódiu

Tým založený jezdcem Jackem Brabhamem debutoval v roce 1962 a hned o rok později, v roce 1963, získal první pódium – šlo o třetí místo pro Dana Gurneyho v Belgii. Na pódium Brabham naposledy dostal Stefano Modena při GP Monaka 1989. Největší počet pódií pro Brabham získal Nelson Piquet – celkem 29.

Lotus: 197x na pódiu

Lotus patřil k technickým inovátorům 60. a 70. let. První pódium pro něj získal Stirling Moss v GP Monaka 1969. Poslední pódium pro původní tým přišlo v roce 1988 v Austrálii díky třetímu místu Nelsona Piqueta. Pokud ale budeme počítat i výsledky týmu z Enstone, který v minulé dekádě používal název Lotus, tak posledním pódiovým umístěním byla třetí pozice Romaina Grosejana ve Spa v roce 2015. Nejvíce pódií v barvách Lotusu zaznamenal Jim Clark – legendární jezdec nasbíral 32 umístění na stupních vítězů.

Red Bull: 283x na pódiu

Rakouský Red Bull vstoupil do F1 v roce 2005 a svou první trofej si odnesl David Coulthard v roce 2006 z Monaka. Od té doby tým zaznamenal raketový vzestup. Poslední pódium přišlo v Austrálii 2025 zásluhou druhého místa Maxe Verstappena. A právě Verstappen je absolutní jedničkou týmu se 113 pódiovými výsledky.

Mercedes: 300x na pódiu

Mercedes v novodobé éře formule 1 vstoupil jako tovární tým v roce 2010, ale první stopu zanechal již v padesátých letech. První pódium zaznamenali Juan Manuel Fangio a Karl Kling ve Velké ceně Francie 1954. Naposledy stál Mercedes na stupních vítězů letos v Číně zásluhou George Russella. Rekordmanem stáje se 153 pódiovými výsledky je Lewis Hamilton.

Williams: 313x na pódiu

Pokud budeme brát v potaz i první tým Franka Williamse v F1 a zároveň pouze období, kdy nasazoval vlastní vozy, tak se tento britský tým prvního pódia dočkal v roce 1975 – postaral se o něj Jacques Laffite. Poslední pódium pro tým získal George Russell ve VC Belgie 2021. Lídrem v počtu pódiových umístění je zde Nigel Mansell, který jich nasbíral 43.

McLaren: 527x na pódiu

McLaren patří k nejtradičnějším týmům v F1 – první pódium získal Denny Hulm ve Velké ceně Španělska 1968, kde dojel druhý. Tým se na pódium naposledy dostal nyní v Číně, a to díky doublu v podání Oscara Piastriho a Landa Norrise. Nejvíce pódiových výsledků pro McLaren nasbíral Alain Prost – celkem 63.

Ferrari: 829x na pódiu

Nejúspěšnější tým historie – Ferrari – je v šampionátu od úplného začátku. První umístění v top 3 pro tým zajistil Alberto Ascari v Monaku v roce 1950. O dosud poslední pódium pro Scuderii se postarali Carlos Sainz a Charles Leclerc při GP Abú Zabí 2024. Nejčastějším hostem na pódiu v červeném overalu byl Michael Schumacher se 116 zápisy.