Přehled: Když Ferrari získalo do svých služeb mistra světa

Giuseppe Farina (1952)

Prvním mistrem světě, kterého si Ferrari do svého týmu přivedlo, byl Ital Giuseppe Farina. Historicky první šampion F1 z roku 1950 pro Ferrari v královně motorsportu závodil v letech 1952 až 1955. Podruhé se však již mistrem nestal. Jeho maximem bylo druhé místo ze sezony 1952.

Juan Manuel Fangio (1956)

Juan Manuel Fangio je mnohými považován za nejlepšího jezdce F1 všech dob. Důvod? Kam Argentinec dorazil, tam zvítězil. Platilo to i ve Ferrari, kam přišel v roce 1956 jako trojnásobný mistr světa. I když Fangio v Maranellu vydržel pouze rok, stačilo to k tomu, aby se stal šampionem.

Mario Andretti (1982)

Velký univerzál Mario Andretti závodil pro Ferrari hned dvakrát, ale nikdy neabsolvoval s italským týmem celou sezonu. Andretti nejprve pro Scuderii odjezdil několik závodů na začátku sedmdesátých let, v roce 1982 se pak do Maranella vrátil, a to již jako mistr světa. Ve svém druhém angažmá dojel ze dvou závodů jednou na třetím místě.

Alain Prost (1990)

Alain Prost byl prvním jezdcem Ferrari, který do Itálie přišel s úkolem, aby slavné stáji pomohl ukončit dlouhé čekání na titul. Francouz k tomu byl v roce 1990 velmi blízko, ale nakonec nestačil na Ayrtona Sennu. Následující ročník skončil pro Prosta neslavně poté, co kritizoval tým a byl předčasně propuštěn.

Michael Schumacher (1996)

Příběh Michaela Schumachera a jeho angažmá ve Ferrari není nutné fanouškům F1 připomínat. Němec se k Ferrari připojil jako dvojnásobný úřadující mistr světa a těžkého úkolu se zhostil mimořádně vydařeně. V letech 2000 až 2004 získal Schumacher hned pět titulů mezi jezdci.

Fernando Alonso (2010)

Když se stal v roce 2010 jezdcem Ferrari Fernando Alonso, měl na svém kontě Španěl dva mistrovské primáty. Ačkoliv v Maranellu strávil celkem pět let, další titul během tohoto angažmá nepřidal. Přesto nezklamal. Především v letech 2010 a 2012 byl velmi blízko titulu, a to přesto, že často neměl k dispozici tu nejlepší techniku.

Kimi Räikkönen (2014)

Stejně jako například Mario Andretti, také Kimi Räikkönen prožil ve Ferrari dvě období. Úspěšnější bylo to první z nich, které stáji z Maranella přineslo dosud poslední jezdecký titul. Když se však Räikkönen do Ferrari v roce 2014 už jako mistr světa vrátil, další velký úspěch v pobobě titulu do své sbírky nepřidal.

Sebastian Vettel (2015)

Sebastian Vettel podepsal smlouvu s Ferrari jako čtyřnásobný šampion. Ambice v podobě přidání dalších titulů však s Ferrari Vettel nenaplnil. Jeho nejvýznamnější úspěchy byla dvě druhá místa z let 2017 až 2018.