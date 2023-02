Přehled: Jak týmy F1 pojmenovávají své monoposty?

V F1 působí deset týmů a každý z nich přistupuje k pojmenovávání svých monopostů jiným způsobem.

Součástí každého předsezonního období je i představování nových vozů a jejich zbarvení. Každý tým má přitom svůj způsob, jakým svůj vůz pojmenovává. Zatímco většina týmů se drží jednoduchosti a přistupuje k pojmenování svého monopostu podle dané logiky, existují i výjimky.

Alfa Romeo

Stáj ze švýcarského Hinwilu, momentálně závodící pod hlavičkou Alfy Romeo, pojmenovává téměř všechny své závodní stroje již od sedmdesátých let stejně. A to bez ohledu na to, zda se jednalo o speciál pro šampionát sportovních vozů, nebo v současné době o monopost F1.

Vozy z Hinwilu nesou označení „C“, které vychází z křestního jména Christine Sauberové, manželky zakladatele týmu Petera Saubera. První takový vůz, C1, vznikl již v roce 1970, zatímco ten letošní se pyšní označením C43.

AlphaTauri

AlphaTauri, sesterský tým Red Bullu, se drží tradice, kterou započala při svém vzniku v roce 2020. Označení vozů z italské Faenzy nese kód AT ve spojení s pořadovým číslem. Letošní vůz AlphaTauri je čtvrtým v pořadí, takže při velkých cenách budeme vídat AT04.

Alpine

Alpine při pojmenování svých monopostů vychází z kódového názvu, který používá jako označení svého projektu ve formuli 1 (A500), k němuž přidává kalendářní rok. Letošní vůz se proto jmenuje Alpine A523.

Aston Martin

I když současný Aston Martin působí v F1 teprve od roku 2021, neznamená to, že by neměl na co navazovat. Název aktuálního monopostu AMR23 vychází z označení, které značka Aston Martin používala již v osmdesátých letech u vozů skupiny C.

Ferrari

V Maranellu si potrpí na originalitu, takže nikdy dopředu nevíme, jak se bude vůz pro daný rok jmenovat. Letos však Scuderia Ferrari příliš kreativní nebyla, protože monopost pro sezonu 2023 má název SF-23.

Haas

Vozy F1 americké stáje nesou označení VF, které odkazuje na název prvního CNC stroje VF-1, který vyprodukovala společnost majitele týmu Gena Haase v roce 1988. A jelikož je rok 2023, tak se letošní Haas nazývá VF-23.

McLaren

Od sezony 2017 nesou všechny vozy McLarenu označení „MCL“, odkazující na název týmu, a rovněž číslo, jehož řada začala v roce 1981, kdy došlo ke sloučení McLarenu se stájí Rona Dennise Project 4. Letošní vůz se proto měl teoreticky jmenovat MCL34. K tomu však nedošlo. Vzhledem k tomu, že letos McLaren slaví 60. výročí od svého vzniku, rozhodl se letošní monopost označit kódem MCL60.

Mercedes

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se letošní Mercedes jmenuje W14? Pokud ano, tak vězte, že letošní vůz německé stáje bude již 14. v pořadí od chvíle, kdy se Mercedes v roce 2010 vrátil do F1. Písmeno W pak odkazuje na tradici značení vozů automobilky, která vychází z německého slova Wagen (vůz).

Red Bull

Také Red Bull patří mezi týmy, které při pojmenování nového vozu drží jednotnou linku. Všechny dosavadní vozy Red Bull měly ve svém názvu „RB“ a pořadové číslo. Maxe Verstappena proto čeká obhajoba titulu s vozem RB19.

Williams

Všechny vozy Williams nesou ve svém názvu iniciály zakladatele týmu Franka Williamse a nic na tom nezměnil ani prodej týmu investiční skupině Dorilton Capital v roce 2020. Alexander Albon a Logan Sergeant tak budou letos závodit s vozem FW45.