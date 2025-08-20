Přehled: Hülkenberg a Stroll dominují nelichotivé kvalifikační statistice | Foto: Kick Sauber, Getty Images

Foto: Kick Sauber, Getty Images

Přehled: Hülkenberg a Stroll dominují nelichotivé kvalifikační statistice

Jakub Knoll
20. srpna 2025

Nico Hülkenberg i Lance Stroll se v sezoně 2025 často loučí s kvalifikací už po její první části. Zajímavé ale je, že se jejich kvalifikační nezdary příliš nepromítají do celkového pořadí v šampionátu.

Nico Hülkenberg má letos zatím nejvíce vypadnutí v první části kvalifikace. Němec ve 14 závodech před letní přestávkou celkem desetkrát nepostoupil z Q1 a čtyřikrát skončil v Q2. Přesto drží deváté místo v šampionátu s 37 body.

Že slabší kvalifikační bilance Hülkenbergovi nebrání v zisku dobrých umístění v závodech potvrzuje i fakt, že dvou nejlepších výsledků (třetí příčka v Silverstone, pátá v Barceloně) dosáhl po startu ze zadních pozic.

Druhý nejvyšší počet vypadnutí v Q1 má Lance Stroll (9x), k tomu třikrát nepostoupil z Q2. I v případě Kanaďana ale platí, že kvalifikace úplně nevypovídají o jeho celkové bilanci, když mu v tabulce jezdců patří 12. příčka, přičemž má stejně bodů jako týmový kolega Fernando Alonso, kterého letos v kvalifikaci zatím ani jednou neporazil.

Z nováčků nejvíce vypadnutí v Q1 zaznamenal Gabriel Bortoleto (7), avšak nejvíce celkových předčasných konců má mezi novici Oliver Bearman (6x Q1, 6x Q2).

V rámci top týmů vidíme největší rozdíly u Mercedesu. Nováček Kimi Antonelli vypadl 2x v Q1 a 4x v Q2, zatímco George Russell zatím jen jednou v Q2, stejně jako Charles Leclerc z Ferrari.

Na opačném konci přehledu stojí piloti, kteří letos nevypadli v Q1 ani Q2. Jsou jimi Max Verstappen, Lando Norris a lídr šampionátu Oscar Piastri.

Průběžné počty výpadků v Q1 a Q2

Jezdec Tým Konec v Q1 Konec v Q2 Celkem
Nico Hülkenberg Sauber 10 4 14
Lance Stroll Aston Martin 9 3 12
Esteban Ocon Haas 7 5 12
Gabriel Bortoleto Sauber 7 4 11
Oliver Bearman Haas 6 6 12
Liam Lawson Racing Bulls 6 4 10
Franco Colapinto* Alpine 4 5 9
Pierre Gasly Alpine 5 2 7
Júki Cunoda Red Bull 4 4 8
Carlos Sainz Williams 3 6 9
Fernando Alonso Aston Martin 2 6 8
Jack Doohan* Alpine 3 3 6
Kimi Antonelli Mercedes 2 4 6
Alex Albon Williams 1 5 6
Isack Hadjar Racing Bulls 0 6 6
Lewis Hamilton Ferrari 1 3 4
Charles Leclerc Ferrari 0 1 1
George Russell Mercedes 0 1 1
Max Verstappen Red Bull 0 0 0
Lando Norris McLaren 0 0 0
Oscar Piastri McLaren 0 0 0

* Jack Doohan se zúčastnil jen prvních šesti závodních víkendů, Franco Colapinto naoapk naskočil do sezony až poté.

Doporučujeme

Články odjinud