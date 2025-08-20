Přehled: Hülkenberg a Stroll dominují nelichotivé kvalifikační statistice

Nico Hülkenberg i Lance Stroll se v sezoně 2025 často loučí s kvalifikací už po její první části. Zajímavé ale je, že se jejich kvalifikační nezdary příliš nepromítají do celkového pořadí v šampionátu.
Nico Hülkenberg má letos zatím nejvíce vypadnutí v první části kvalifikace. Němec ve 14 závodech před letní přestávkou celkem desetkrát nepostoupil z Q1 a čtyřikrát skončil v Q2. Přesto drží deváté místo v šampionátu s 37 body.
Že slabší kvalifikační bilance Hülkenbergovi nebrání v zisku dobrých umístění v závodech potvrzuje i fakt, že dvou nejlepších výsledků (třetí příčka v Silverstone, pátá v Barceloně) dosáhl po startu ze zadních pozic.
Druhý nejvyšší počet vypadnutí v Q1 má Lance Stroll (9x), k tomu třikrát nepostoupil z Q2. I v případě Kanaďana ale platí, že kvalifikace úplně nevypovídají o jeho celkové bilanci, když mu v tabulce jezdců patří 12. příčka, přičemž má stejně bodů jako týmový kolega Fernando Alonso, kterého letos v kvalifikaci zatím ani jednou neporazil.
Z nováčků nejvíce vypadnutí v Q1 zaznamenal Gabriel Bortoleto (7), avšak nejvíce celkových předčasných konců má mezi novici Oliver Bearman (6x Q1, 6x Q2).
V rámci top týmů vidíme největší rozdíly u Mercedesu. Nováček Kimi Antonelli vypadl 2x v Q1 a 4x v Q2, zatímco George Russell zatím jen jednou v Q2, stejně jako Charles Leclerc z Ferrari.
Na opačném konci přehledu stojí piloti, kteří letos nevypadli v Q1 ani Q2. Jsou jimi Max Verstappen, Lando Norris a lídr šampionátu Oscar Piastri.
Průběžné počty výpadků v Q1 a Q2
|Jezdec
|Tým
|Konec v Q1
|Konec v Q2
|Celkem
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|10
|4
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin
|9
|3
|12
|Esteban Ocon
|Haas
|7
|5
|12
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|7
|4
|11
|Oliver Bearman
|Haas
|6
|6
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|6
|4
|10
|Franco Colapinto*
|Alpine
|4
|5
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|5
|2
|7
|Júki Cunoda
|Red Bull
|4
|4
|8
|Carlos Sainz
|Williams
|3
|6
|9
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|2
|6
|8
|Jack Doohan*
|Alpine
|3
|3
|6
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2
|4
|6
|Alex Albon
|Williams
|1
|5
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0
|6
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1
|3
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0
|1
|1
|George Russell
|Mercedes
|0
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|0
|0
|0
|Lando Norris
|McLaren
|0
|0
|0
|Oscar Piastri
|McLaren
|0
|0
|0
* Jack Doohan se zúčastnil jen prvních šesti závodních víkendů, Franco Colapinto naoapk naskočil do sezony až poté.