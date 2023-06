Přehled: Bývalí jezdci F1, kteří se účastní letošního Le Mans

Již zítra vypukne v Le Mans 91. ročník nejslavnějšího čtyřiadvacetihodinového závodu světa. Přímo na dráze se objeví i několik bývalých pilotů z formule 1. O koho jde?

Bývalých pilotů F1 se na startu v Le Mans jako obvykle objevuje celá řada a mnozí z nich startují v nejvyšší třídě Le Mans Hypercar. Právě ti budou bojovat o celkové vítězství. Jejich přehled a další zajímavé statistiky propojující svět Le Mans a formule 1 naleznete níže.

Sebastien Bourdais - Cadillac #3 (LMH)

Veterán a rodák z Le Mans, který působil ve formuli 1 v letech 2008 a 2009 u týmu Toro Rosso, svoje štěstí v kariéře našel především v USA. Závodil v Champ Car, IndyCar, nyní se soustředí na sportovní vozy a seriál IMSA WeatherTech SportsCar Championship, kde hájí barvy Cadillacu. S ním pojede i svůj domácí závod.

Andre Lotterer - Porsche #6 (LMH)

Ve formuli 1 má na kontě jediný start za Caterham v sezoně 2014. Doma je především na scéně sportovních vozů, tituly z WEC a z Le Mans získával už s Audi, nyní reprezentuje značku Porsche, pro kterou závodí i ve formuli E.

Kamuj Kobajaši - Toyota #7 (LMH)

Poslední japonský pilot, který ve formuli získal pódium. Bývalý pilot Sauberu je už neodmyslitelnou součástí Toyoty, kde kromě jezdeckého zastává i manažerský post. Vítěz Le Mans, šampion WEC a mistr kvalifikačních kol.

Sebastien Buemi - Toyota #8 (LMH)

Od roku 2009 do sezony 2011 závodil pro Toro Rosso, v Red Bullu šanci nedostal, ale štěstí našel jinde. Švýcar je šampionem formule E, vítězem Le Mans i mistrem světa WEC. Pilot, na kterého se Toyota může stoprocentně spolehnout.

Brendon Hartley - Toyota #8 (LMH)

Po konci továrního Porsche v LMP 1 dostal v roce 2017 šanci u Toro Rosso ve formuli 1. Následně se opět vrátil do WEC, kde v posádce Toyoty #8 nahradil Fernanda Alonsa. Je vytrvalostním mistrem světa i vítězem Le Mans.

Will Stevens - Porsche #38 (LMH)

Ve formuli 1 se objevil u Manoru v roce 2015, ale dobré renomé si udělal v závodech sportovních vozů. Po několika letech s prototypy LMP 2 ho nyní vidíme v nejvyšší třídě LMH se soukromým Porsche stáje JOTA.

Antonio Giovinazzi - Ferrari #51 (LMH)

Bývalý pilot Alfy Romeo ve formuli 1 dostává po nešťastném období ve formuli E asi největší šanci své kariéry. Stal se jedním z vyvolených pro pilotování speciálu Ferrari 499P, prvního rudého vozu z Maranella v nejvyšší třídě v Le Mans po 50 letech.

Felipe Nasr - Porsche #75 (LMH)

Někdejší pilot Sauberu už delší dobu závodí se sportovními prototypy a to především ve Spojených státech. Brazilec byl tváří Cadillacu ještě v éře DPi, nyní je továrním pilotem Porsche.

Paul di Resta - Peugeot #93 (LMH)

Bývalý pilot stáje Force India s vizáží chladného Skota, který se málokdy dopouští chyb. Závodil též pro Mercedes v DTM a s Peugeotem chtěl bojovat o titul mistra světa WEC i o vítězství v Le Mans. Jenže vozy 9X8 zatím výkonnostě zaostávají...

Jean-Eric Vergne - Peugeot #93 (LMH)

Další z bývalých pilotů Red Bullu, jehož účinkování ve formuli 1 skončilo závoděním pro juniorku Toro Rosso. Vergne je ovšem šampionem formule E a všeobecně respektovaným pilotem, který měl být jedním z tahounů Peugeotu. Jenže trápící se hypervozy 9X8 potřebují víc než jen rychlé jezdce...

Jack Aitken - Cadillac #311 (LMH)

U Williamsu jednou zaskočil za George Russella a tím jeho kariéra pilota formule 1 skončila. Prozatím. Teď ale nadšeně objevuje svět sportovních vozů a už stihl vyhrát 12 hodin na Sebringu! Na Floridě se mu poštěstilo s Cadillacem, který letos reprezentuje i v Le Mans.

Esteban Gutierrez - Glickenhaus #709 (LMH)

V F1 závodil pro Sauber a Haas a pak se ze závodních okruhů na čas vytratil. Věnoval se podnikání v pozadí motorsportu, teď už je ale zase zpět v kokpitu. Letos si Le Mans vyzkouší s americkým Glickenhausem.

Jan Magnussen - Oreca 07 #32 (LMP 2)

Ve formuli 1 se objevoval koncem devadesátých let, absolutní legendou se ale stal na scéně sportovních vozů. Jeho jméno je synonymem pro Le Mans a Corvette Racing. Janův syn Kevin se vydal v otcových šlépějích a není třeba ho příliš představovat.

Pietro Fittipaldi - Oreca 07 #28 (LMP 2)

Vnuk legendárního Emersona závodil i v DTM a ve formuli 1 v roce 2020 u Haasu zaskočil za popáleného Romaina Grosjeana.

Robert Kubica - Oreca 07 #41 (LMP 2)

Jediný polský vítěz GP formule 1, který měl nakročeno směrem do Ferrari. Jenže zasáhl osud a Kubica po nehodě při rallye málem přišel o ruku. Obdivuhodně se dokázal vrátit, závodil pro Williams a jeho další kroky vedly též do DTM, kde usedal do kokpitu BMW. S prototypy třídy LMP 2 si rozumí a titul šampiona Evropské Le Mans Series je toho důkazem.

Giedo van der Garde - Oreca 07 #39 (LMP 2)

V sezoně 2013 závodil pro Caterham a rád vzpomíná na to, jak se v Monaku na jachtě potkal s Jasonem Stathamem. Jinak ale formule 1 nebyla nejšťastnějším obdobím jeho kariéry, mnohem lépe se mu dýchá ve sportovních vozech. Mimo to také podniká v oblasti realit.

Daniil Kvjat - Oreca 07 #63 (LMP 2)

O sedačku v Red Bullu i partnerku Kelly Piquet ho připravil Max Verstappen. Už loni měl závodit ve WEC pro ruský tým G-Drive Racing, start války na Ukrajině to ale znemožnil. Letos hájí v LMP 2 barvy stáje Prema, příští rok už bude řídit hypervůz Lamborghini.

Jenson Button - Chevrolet #24 (NASCAR / Garáž 56)

Mistr světa ze sezony 2009, kdy všem vypálil rybník s monopostem Brawn GP. Le Mans jede podruhé, poprvé tomu tak bylo s prototypem LMP 1 ruské stáje SMP Racing. Miluje NASCAR a právě s touto technikou letos startuje na La Sarthe v rámci experimentální kategorie Garáž 56.

Mistři F1, kteří vyhráli Le Mans

Jezdec Tituly ve F1 Vítězství v Le Mans Mike Hawthorn 1958 1955 Phil Hill 1961 1958, 1961, 1962 Jochen Rindt 1970 1965 Graham Hill 1962, 1968 1972 Fernando Alonso 2005, 2006 2018,2019

Jezdci, kteří vyhráli závod v F1 i Le Mans

Přehled jezdců, kteří vyhráli závod formule 1 ale také nejméně jednou v Le Mans, ale nejsou mistři světa F1.

Jezdec Vítězství ve F1 Vítězství v Le Mans Jacky Ickx 8 6 (1969, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982) Jose Froilán González 2 1 (1954) Maurice Trintignant 2 1 (1954) Ludovico Scarfiotti 1 1 (1963) Lorenzo Bandini 1 1 (1963) Bruce McLaren 4 1 (1966) Dan Gurney 4 1 (1967) Pedro Rodríguez 2 1 (1968) Didier Pironi 3 1 (1978) Johnny Herbert 3 1 (1991) Jochen Mass 1 1 (1989) Michele Alboreto 5 1 (1997)

Jezdci F1, kteří vyhráli Le Mans

(kromě mistrů světa formule 1 a jezdců, kteří vyhráli nejméně jeden závod F1)