McLaren představil svůj vůz pro sezónu 2022

McLaren nepředstavil jen vůz MCL36 pro sezónu 2022 šampionátu formule 1, ale také svůj monopost pro IndyCar a sérii Extreme E.

V IndyCar budou za McLaren jezdit Pato O'Ward a Felix Rosenqvist. Na dva závody v Indianapolis usedne do třetího vozu Juan Pablo Montoya.

Ve F1 zůstávají Daniel Ricciardo a Lando Norris. Druhý jmenovaný prodloužil tento týden smlouvu do roku 2025.

Jde o skutečné auto

„Myslím, že můžeme být hrdí na to, že představujeme skutečné auto, protože to tak opravdu je,“ řekl James Key. „Je to auto, které povezeme do Barcelony.“