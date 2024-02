Online: První den předsezónních testů v Bahrajnu

Průběžné časy

Jezdec Tým Čas Kol Fernando Alonso Aston Martin 1:34.334 6 Valtteri Bottas Sauber +1.000 7 Kevin Magnussen Haas +1.358 7 George Russell Mercedes +3.063 9 Charles Leclerc Ferrari +3.098 5 Júki Cunoda RB +4.236 11 Max Verstappen Red Bull +4.246 4 Alex Albon Williams 6 Esteban Ocon Alpine 4 Oscar Piastri McLaren 2

Online přenos

8:50: Drobný kouř u pravé přední brzdy na voze Alexe Albona. Vrátil se do boxů.

8:46: Nejvíce kol mají na kontě zatím Verstappen a Russell – 14.

8:41: Podlaha zatím „vedoucího“ Astonu.

8:23: Alonso převzal vedení – 1:34.334.

8:20: Skryté chlazení RB20.

8:18: Aktuální pořadí:

Bot Mag Rus Lec Cun Ver Alo Alb Oco Pia

8:15: Na trati už byl také McLaren.

8:11: Pokud se díváme správně, tak Russell neaktivoval DRS, což je při testech aerodynamiky běžné. Letos budou moci v závodech použít jezdci DRS už po prvním kole (a ne až po dvou kolech jako do teď).

8:09: Leclerc převzal vedení. Časy ale nejsou nyní důležité a totéž platí o testech celkově.

8:05: George Russell si zapisuje čas. Přidávají se i další.

8:03: Na trati už máme devět vozů. V live timingu ale nevidíme žádná jména. To už je taková tradice, že live timing nefunguje. Teplota trati je 29 °C, vzduch má 22 °C.

8:02: K Vánocům patří stromek a bramborový salát. K testům zase „zahrádky“ (aero rakes), které měří proudění vzduchu okolo vozu a samozřejmě flow vis – tekutina, která se nanese na část vozu a inženýrům ukáže, jak v daném místě proudí vzduch.

8:00: Testy začínají.

7:58: Není čas ztrácet čas. Na konci boxové uličky už stojí Mercedes W15.

7:47: Speciální helma Landa Norrise. Je stejná, jakou měl Gil de Ferran, který vloni zemřel.

7:44: Testy začínají dnes, ale týmy si už vozy vyzkoušely dříve při omezených shakedownech a filmovacích dnech.

7:42: Jezdecké sestavy se letos nezměnily, technická pravidla také moc ne. Chybí ale Steiner, který u Haasu skončil. Už v pátek bude mít mimochodem premiéru Drive to Survive.

7:38: Týmy dostaly možnost na výběr ze všech sad. V paddocku budou k dispozici i pneumatiky do mokra a přechodných podmínek. Déšť v Bahrajnu? Ano, Roman Staněk (F2 testovala v Bahrajnu před týdnem) by mohl vyprávět... pokud jde o slicky, ve výběrech týmů jsou skutečně velké rozdíly. Už nyní je dobré uklidnit fanoušky McLarenu. Jeho jezdci pravděpodobně vysoko v tabulce nebudou. McLaren neměl zájem ani o jednou z dvou nejměkčích sad.

Pro závod mimochodem Pirelli nominovalo tři nejtvrdší směsi (C1, C2, C3).

7:35: Vítejte u online přenosu z prvního dne testů v Bahrajnu. Jezdit budeme od 8:00 do 12:00 a po přestávce znovu od 13:00 do 17:00 – samotná F1 ale uvádí, že až do 17:30 a vloni to tak bylo, takže uvidíme.

Některé týmy nasadí dva jezdce – jednoho dopoledne a druhé odpoledne. Jiné mají odlišný model a dnes nasadí jednoho jezdce na celý den.

Testy je možné sledovat na F1 TV Pro.