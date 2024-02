Online: Druhý den předsezónních testů v Bahrajnu

Průběžné časy

P Jezdec Tým Čas Kol 1 Leclerc Ferrari 1:31.750 14 2 Piastri McLaren 1:32.446 8 3 Sargeant Williams 1:32.936 16 4 Gasly Alpine 1:33.804 11 5 Čou Sauber 1:34.115 16 6 Hamilton Mercedes 1:37.135 13 7 Hulkenberg Haas 1:37.534 9 8 Cunoda RB 1:40.275 9 9 Perez Red Bull 1:40.323 5

Aktualizace tabulky: 8:29

Online přenos

8:59: U Astonu se mění křídlo za to s nižším přítlakem.

8:49: a zlepšuje se na 1:31.750

8:49: Leclerc topí pod kotlem.

8:48: U Astonu to vypadá jen na změnu nastavení...

8:43: Alonso zatím odjel čtyři kola. Inženýr mu řekl, aby se vrátil do boxů a na jeho voze se pracuje.

8:40: Pérez se vrací na trať poté, co Sky Sports hlásila menší požár brzd. Zdá se ale, že to nebylo nic vážného.

8:25: Leclerc jde do vedení – 1:31.822, což je už jen o půl sekundy za včerejším časem Verstappena.

8:15: Na trati už také Cunoda. Nejrychlejší zatím Sargeant.

8:11: Tak ano, mělo by to tak být... na konci bude test safety caru apod.

8:08: Na trati jsme už měli / máme devět vozů. Čeká se jen na RB.

8:03: Přenos na F1 TV převzal stejný údaj, který vidíme v live timingu. Dnešní dopolední část má trvat o 10 minut déle. Zatím nevíme, proč. Možná kvůli testu VSC apod.

8:00: Na trati Alonso, Pérez, Hamilton, Piastri.

8:00: Začíná druhý den předsezónních testů.

7:58: Teplota vzduchu 22 °C, trať má 29 °C.

7:56: Trochu otazníky visí nad dnešní sestavou Red Bullu. Sky Sports uvádí, že bude jezdit celý den Pérez, ale mělo by to být jinak – Mexičan by měl jezdit dopoledne, Verstappen odpoledne. Pro Verstappena by tak šlo o poslední účast v testech. Zítra by jezdil celý den Pérez.

7:55: Jednoznačně nejrychlejší byl včera Verstappen. Jsou to ale testy. Týmy mají různé programy, jezdí s různým množstvím paliva. Je ale zřejmé, že Verstappen bude za týden favoritem. Uvidíme, jak na tom budou ostatní.

7:40: Kdo dnes nastoupí? Mercedes opět nasadí na celý den jednoho jezdce. Premiéru bude mít dnes Hamilton. Celý den dnes bude jezdit také jeden jezdec u Williamsu, který měl včera technické problémy. Za volantem dnes uvidíme Sargeanta.