Předseda představenstva Sauberu končí kvůli neshodám s šéfem týmu i jezdecké sestavě

Švýcarský tým jezdí ve F1 pod názvem Alfa Romeo, ale jedná se jen o výsledek partnerství. Ve skutečnosti je to technicky i nadále Sauber.

Předsedou představenstva byl Pascal Picci, který v roce 2016 sehrál klíčovou roli při záchraně týmu po jeho prodeji investorům Longbow Finance.

Před GP Mexika však Picci oznámil, že končí. Nyní odhalil důvody, i když jen obecně.

„Nechci být v budoucnu spojován s vedením Freda Vasseura,“ řekl pro it.motorsport.com.

Picci sice odmítl upřesnit konkrétní problémy, které je rozdělily, vysvětlil však, že ústřední roli v tom, co se stalo, hrál výběr budoucích jezdců.

Alfa Romeo nedávno potvrdila, že vedle Bottase bude v příštím roce jezdit čínský jezdec Kuan-jü Čou.

„Způsob výběru jezdců byl jedním z bodů, který narušil atmosféru mezi mnou a současným vedením. Mrzí mě, že tady už nebude Antonio, a jsem rád, že přijde Čou. Čínského mladíka a také jeho rodinu znám od doby, kdy jsme ho chtěli vzít do Jezdecké akademie Sauberu.“

Picci naznačil, že mu vadí příchod Bottase a přerušení vazeb s Ferrari. Picci byl považován za toho, kdo by měl uskutečnit plán zesnulého šéfa Ferrari Sergia Marchionna a sblížit Sauber s Ferrari.

Ačkoli je Picci nešťastný ze situace s jezdci, říká, že si zachovává plnou důvěru v majitele Sauberu, kteří nedávno potvrdili svůj závazek vůči týmu v návaznosti na jednání s Michaelem Andrettim o odkupu.

O tom, proč majitelé uvažovali o prodeji, Picci řekl: „To, co se stalo na GP Belgie, je stále otevřená rána. To, že jsme měli tři kola za safety carem bez závodění, umožnilo Williamsu získat body.“

Williams získal 10 bodů, rozdíl mezi ním a Alfou Romeo je nyní 12 bodů. „Spa pro nás bylo důležitým zlomem – byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli vzdát se F1 a prodat to.“

Jednání s Andrettim nakonec zkrachovala, protože majitelé Sauberu se nechtěli vzdát plné kontroly nad týmem.

Picci věří, že současný majitel Finn Rausing dělá správná rozhodnutí pro budoucnost týmu.

„Může se svobodně rozhodovat, zastupuje akcionáře a je to spolehlivý člověk, který do toho dává veškerou svou vášeň a energii. Byl jsem v menšině a vyvodil jsem z toho závěry. Finn pro mě zůstává stejně důvěryhodný jako ostatní lidé, kteří společnost zastupují. Bez váhání upřímně přeji celému týmu to nejlepší.“

„Jsem klidný, pokud jde o budoucnost týmu, protože majitelé týmu jsou nadšení a velmi zapálení lidé, jejichž prioritou číslo jedna je ochrana zaměstnanců, kteří tým tvoří.“