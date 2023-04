Předposlední červené vlajky byly vyvěšeny kvůli show, říká Norris

Pilot McLarenu Lando Norris není přesvědčen o tom, zda bylo nutné přerušovat závod po nehodě Kevina Magnussena.

Letošní Velká cena Austrálie se nesla ve znamení červených vlajek, jejichž vyvěšením dochází k přerušení závodu.

Ředitelství závodu rozhodlo o pozastavení australské Grand Prix celkem třikrát – nejprve po nehodě Alexandera Albona (štěrk na dráze), dále po nárazu do bariéry v podání Kevina Magnussena (úlomky na dráze) a nakonec po hromadné kolizi, která následovala po druhém restartu.

Podle závodníka britského McLarenu Landa Norrise však bylo vyvěšení červených vlajek v případě nehody Magnussena sporné.

„Nemám pocit, že předposlední přerušení bylo nutné. To úplně poslední ano, protože se hodně jezdců ocitlo v kačírku a podobně. Předchozí červené vlajky ale asi třeba nebyly. Možná se to udělalo kvůli show,” řekl Norris v rozhovoru pro TV stanici Channel 4.

Brit se navíc rozpovídal o možných negativních scénářích v případech, kdy dojde k restartu závodu s využitím pevného startu v samotném závěru velké ceny.

„Snadno se vám může stát, že vás po 55 kolech závodu někdo vyřadí ze hry jen proto, že se mu zablokují kola v nájezdu do první zatáčky – a to jen z důvodu toho, že chtějí, aby to bylo napínavé,” prohlásil jezdec McLarenu.