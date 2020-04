Přední jezdci F1 podporují nápady na změny okruhu v Melbourne

Výkonný ředitel Korporace Velké ceny Austrálie Andrew Westacott již dříve potvrdil, že v „příštím roce nebo dvou“ bude okruh v Melbourne přeasfaltován.

Letošní ročník závodu v Austrálii byl zrušen kvůli globální pandemii koronaviru. Příští rok se ale bude v Melbourne opět závodit se současnými vozy, jelikož F1 a Mezinárodní automobilová federace (FIA) se dohodly v rámci úspor nákladů v roce 2021 závodit se současnými monoposty.

Podle Ricciarda je okruh Albert Parku připomíná další městskou trať v Monte Carlu. „Je radost na ní jet, ale pro předjíždění to není nejlepší trať v kalendáři,“ řekl Australan.

„Byli jsme dotázání na náš názor, zda by trať mohla mít nějaké změny a bylo nám řečeno, že na trati jsou některé sekce, které by mohly být širší nebo by se mohli pokusit změnit úhel některých zatáček, otevřít je a vytvořit možná větší brzdné zóny nebo jednoduše více příležitostí k předjíždění,“ řekl.

„Myslím, že toho se snaží dosáhnout. Jsem rozhodně pro, a to také proto, že na tomto tvaru okruhu už jezdíme nějakou chvíli. Když se změní pár zatáček a v neděli (v závodě) to udělá lepší show, myslím, že bychom s tím všichni souhlasili.“

Hamilton změny podporuje i vzhledem k tomu, že letošní vozy by díky většímu přítlaku mohly být ještě rychlejší než v minulosti.

„Obzvlášť teď, když jsme rychlejší a rychlejší, zřejmě uvidíte méně předjíždění. Máme více přítlaku, lepší větrný pytel za vozem, což ještě více ovlivňuje auta vzadu,“ popisuje šestinásobný mistr světa.

„Takže ano, rozhodně jsem pro, aby přidali nějaké opravdu skvělé úpravy. Opravdu nevím, co by museli udělat se současným tvarem okruhu. Jen ho prodloužit, to udělá velký rozdíl. Neznám odpověď, ale jsem pro.“

Vettel by počkal na nová pravidla

Konzervativní přístup naopak volí Sebastian Vettel z Ferrari, který by se změnami okruhu počkal, co se závoděním udělají nová technická pravidla, která měla platit od roku 2021, ale kvůli pandemii koronaviru byla odložena.

„Chápu to, ale nevím. zřejmě toho (nová pravidla) hodně změní z pohledu závodění, takže by asi bylo rozumné počkat, než přestavíte celou trať,“ říká Vettel.

„Mohla by to také být levnější varianta, investujme nejdříve peníze do aut, než je utratíte na trati. Myslím, že nejlepší bude počkat a uvidíme, co se stane příští rok. Když pak bude trať ještě hezčí, do toho, obvykle to ale skončí tak, že to není hezké,“ dodává Němec, který vyhrál v Melbourne třikrát.

