Předjíždění ve F1: Nejvíce předjetí v závodě, nejaktivnější jezdec a další statistiky

Co je předjetí?

Člověk by si řekl, že předjetí znamená, když se jeden vůz dostane před druhý. Pro počítání do statistik je to ale trochu jinak. Zaprvé, za předjetí se nepočítají změny pořadí v prvním kole po startu, do statistik se předjetí započítává až od 2. kola závodu.

Zadruhé, aby předjetí bylo zaevidováno, musí být odlišné pořadí také při průjezdu do dalšího kola. Pokud tedy například jeden pilot předjede druhého, ale ten mu to v následující zatáčce vrátí a vezme si zpět svou pozici a takto projedou také cílem kola, podle statistik nedošlo v kole k žádnému předjetí, protože pořadí na startovní/cílové čáře je stejné jako o kolo předtím.

Do statistiky předjetí se tak nezapočítal například souboj Verstappena s Hamiltonem ve Velké ceně Bahrajnu 2021, kdy Verstappen předjel soupeře nepovoleným způsobem mimo trať a o pár zatáček později mu pozici přepustil zpět.

Aby se předjetí započítalo do statistik, musí jít o změnu pozice. Nelze proto započítat, pokud jezdec předjede pomalejšího jezdce o celé kolo, nebo naopak pomalejší jezdec se vrátí před lídra závodu.

Foto: Getty Images / Clive Mason

A ke změně pozice musí dojít přímo na trati. Změnou pozice tedy není ani to, když se pilot před svého soupeře dostane rychlejší zastávkou v boxech.

Tato pravidla se používají proto, že je pak díky tomu jednodušší ohlédnutí se za závodem. Velkým pomocníkem při hledání, kdy k danému předjetí došlo, je pak oficiální dokument Mezinárodní automobilové federace (FIA) zvaný "Lap chart", což je tabulka ukazující pozici jezdce při každém průjezdu startovní/cílovou čarou v každém kole.

Podívejme se tedy nyní na některé zajímavé statistiky týkající se předjíždění ve F1.