Předjetí Hamiltona bylo podle Sainze výsledkem spolupráce mezi Mercedesem a Ferrari

V závodech formule 1 je běžné, že jsou pomalejší jezdci předjetí o kolo. Už méně obvyklé je, když se jezdec na trati vrací do stejného kola. Carlos Sainz to před týdnem na Red Bull Ringu udělal.

Hamilton v té době nebyl lídrem závodu, ale byl o kolo napřed. Oba jezdci jeli odlišné strategie. Hamilton stavěl po 28 kolech a přezouval na tvrdé. Sainz jel sice podobnou strategii z hlediska směsí pneumatik, ale stavěl až ve 41. kole. Společně s Ricciardem odjeli na střední směsi nejvíce kol.

„Byl jsem šestý, on druhý,“ řekl Sainz. „Bojuje o titul, já bojoval, abych se pokusil dojet Landa na pátém místě. V tu chvíli jsem ho nechal projet, protože jezdil časy okolo (minuty) 8,5, 8,6, což bylo v té době rychlejší ve srovnání s tím, co jsem na tvrdých dokázal zajet já.“

„Ale pak jeho rychlost najednou klesla a já mohl na tvrdých pneumatikách stále zrychlovat. Najednou jsem se k němu na 10 kol přiblížil a zůstal 1,5 až 2 sekundy za ním.“

Sainz byl sice rychlejší, ale nedokázal se dostat pod 1 sekundu, aby mohl využít DRS. Modré vlajky samozřejmě v této situaci signalizovány nejsou.

„Pokud bych se dostal do DRS, pravděpodobně bych se snažil dostat do stejného kola. Problém byl v tom, že jsem se do DRS dostat nemohl, protože Mercedes na tom v zatáčkách ve skutečnosti zřejmě není tak špatně.“

„Pak se mi najednou podařilo dostat se do DRS a upozornil jsem svůj tým, že se chci dostat do stejného kola jako on, abych se pokusil dojet Landa.“

„Byla tam velmi dobrá týmová spolupráce mezi mým týmem, FIA a Mercedesem, aby to předjetí bylo co nejjednodušší a co nejméně nebezpečné pro nás oba, protože jsem samozřejmě nechtěl zničit jeho závod nebo zapříčinit nějakou špatnou situaci.“

„Fungovalo to perfektně. Bohužel mě to stálo v 10 nebo 15 kolech čas, ale nemůžu si moc stěžovat, protože takové jsou okolnosti závodu.“