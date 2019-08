Předjetí bylo už jen symbolické. Red Bull prohrál závod o pár kol dříve

Mercedes byl v Maďarsku v závodním tempu velmi rychlý – minimálně ten v rukou Lewise Hamiltona. Red Bull mohl jen těžko udělat něco jinak.

Tým povolal Verstappena do boxů ve 25. kole. Pokryl tak undercut Mercedesu. Před zastávkou měl Verstappen náskok jen 1,3 sekundy, takže pokud by Hamilton zastavil dříve než on, měl by velmi reálnou šanci se dostat před něj.

V okamžiku, kdy Verstappen zastavil, nemělo pro Mercedes smysl povolávat do boxů hned také Hamiltona. Tým mohl zkusit udělat něco jinak.

Hamilton proto stavěl až ve 31. kole. Po návratu na trať ztrácel na Verstappena 5 sekund, ale tuto ztrátu prakticky okamžitě vymazal. Ve 33. a 34. kole dokázal zajet o 2 sekundy rychlejší čas než Verstappen. Hned tak mohl začít používat DRS a zaútočit na Verstappena. K úspěchu to však nevedlo.

Mercedes mohl Hamiltona nechat na trati a Brit to mohl dál zkoušet. O výhodu čerstvějších pneumatik by však poměrně brzy přišel. Jestli by se nakonec před Verstappena dostal, to se už nikdy nedozvíme.

Mercedes udělal něco jiného. Ve 48. kole Hamilton zastavil podruhé. Nazul sice opotřebovanou ale přesto poměrně čerstvou střední směs. Najednou měl dvě výhody – jednak směs, která by měla být rychlejší než tvrdá, kterou měl Verstappen a hlavně o 20 kol mladší. Mohl na to Verstappen reagovat? Reálně moc ne. Dostal se do přesně opačné situace, než v jaké byl u první zastávky. Pokud by Verstappen zastavil, propadl by se za Hamiltona.

Hamilton se po zastávce vrátil na trať se ztrátou 19,2 s na Verstappena. Ztrátu pak postupně stahoval. Oba museli předjíždět jezdce o kolo zpět, takže „rychlost stahování“ se měnila.

Všichni byli jako na jehlách, zda Hamilton Verstappena dojede. V pátek pršelo, týmy neodjely žádná kola závodních simulací, takže neměly přesné informace o chování jednotlivých směsí na Hungaroringu.

Během deseti kol stáhl Hamilton Verstappenův náskok na polovinu. Pokud by pokračoval stejným tempem stahování (zhruba 1 sekundu na kolo), tak by ho dojel někde v posledních dvou kolech.

K předjetí nakonec došlo v 67. kole, ale Red Bull reálně prohrál svůj závod o zhruba čtyři kola dříve. Pěkně to popsal sám Verstappen, který týmu oznámil, že jeho pneumatiky jsou mrtvé. Jezdci obvykle přehání, ale v tomto případě měl Verstappen pravdu.

Hamilton v 60. kole zajel své nejrychlejší kolo závodu. Verstappen v té době ještě dokázal zajíždět skvělé časy okolo 1:20. V 63. kole však jeho pneumatiky odešly do gumového nebe. Přišla předzvěst propadu – 1:20.907. V dalším kole už byl čas přes 1:21. Zatímco Hamilton jezdil podobně rychlá kola (degradaci pneumatik v podstatě kompenzoval úbytek paliva a lehčí vůz), tak Verstappenovy časy se mezi 60. a 64. kolem propadly o 1,3 s. Bylo hotovo...

Vývoj

Kolo Náskok (s) Čas Hamiltona Čas Verstappena 49 19,2 1:36.122 1:20.029 50 18,2 1:19.404 1:20.461 51 17,5 1:19.199 1:19.807 52 16,0 1:19.733 1:21.276 53 16,0 1:19.585 1:19.560 54 15,8 1:19.673 1:19.851 55 15,6 1:19.627 1:19.813 56 15,4 1:20.042 1:20.253 57 14,7 1:19.174 1:19.940 58 13,4 1:18.668 1:19.913 59 12,2 1:18.566 1:19.808 60 10,9 1:18.528 1:19.794 61 9,4 1:18.575 1:20.137 62 7,9 1:18.658 1:20.185 63 5,6 1:18.625 1:20.907 64 3,2 1:18.785 1:21.168 65 1,0 1:18.854 1:21.030 66 0,4 1:20.945 1:21.587

Foto: Getty Images / Charles Coates