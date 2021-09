Předjetí Bottase bylo klíčové, říká Horner. Chválí také Péreze a atmosféru

Hamilton zajel do boxů, Verstappen na to musel reagovat. Bottas však zůstal na trati. Verstappen ho dojel a poměrně snadno předjel.

„Očekávali jsme, že rozdělí strategii, což se jim podařilo,“ řekl Christian Horner. „Samozřejmě měli ve hře dva vozy, takže jeli agresivně.“

„Rozhodující pro Maxe, protože se dvěma zastávkami byl rychlejší, bylo zajistit, abychom Valtteriho okamžitě předjeli. A to se mu podařilo. Otevřelo nám to možnosti, jak druhou polovinu závodu zvládnout mnohem lépe. Kdyby strávil hodně kol za Valtterim, mohlo to otevřít cestu k undercutu.“

Verstappen si dojel pro vítězství v domácím závodě. „Atmosféra tady byla vynikající. Myslím, že jsem za celou svou kariéru nezažil takovou podporu pro jezdce. Bylo to jako být tři dny v nočním klubu.“

„Viděli jsme to u mnoha jiných jezdců v jejich domácích závodech – někdy to na ně může dolehnout. Max to ale zvládl. Myslím, že ta intenzita a hluk jsou prostě šílené. Zůstal soustředěný na svou práci a jsem velmi hrdý na to, jak to zvládnul.“

Pérez startoval z boxů poté, co se v sobotu nedostal z první části kvalifikace a Red Bull mu nasadil nové komponenty pohonné jednotky.

„Checo bohužel nedostal jen penalizaci, ale pak přišel obrovský defekt a on musel absolvovat další zastávku a přejít na méně optimální strategii. Myslím, že jeho postup polem byl fantastický. Byl to jediný vůz, který jsem viděl skutečně předjíždět. Vrátil se na body – pro nás důležité body. Odjel velmi silný závod.“