Před ztrátou závodní sedačky jsem jednal s také Williamsem a Haasem, přiznává Bottas

Od začátku sezony 2013 byl Valtteri Bottas nedílnou součástí startovního pole F1.

Fin nejprve závodil pro Williams, ze kterého se později přemístil do Mercedesu, zatímco poslední tři sezony hájil barvy Sauberu.

Vítěz deseti závodů, který letos bude zastávat roli rezervního pilota Mercedesu, nicméně přiznal, že vedle diskuzí o prodloužení smlouvy se Sauberem, vedl také diskuze s dalšími dvěma týmy.

„Dlouho jsme detailní rozhovory vedli s Williamsem,“ uvedl Bottas, kterého cituje web RacingNews365.

„Tohle angažmá se postupně stalo mojí prioritou, přičemž na začátku roku jsme také jednali s šéfem Haasu. Pak jsem se rozhodl více zaměřit na Williams, ale k dohodě nedošlo kvůli Carlosovi (Sainzovi, pozn. red.), který může týmu přinést více, co se finančního hlediska týka,“ přiblížil dále dvojnásobný vicemistr světa.

Bottas následně věřil, že se mu podaří udržet sedačku u Sauberu, ze kterého se v roce 2026 stane tovární tým Audi. Ani tato varianta se však nakonec nenaplnila.

„Bylo to těžké, protože jsem vždycky dostával náznaky, zejména když nastoupil Mattia (Binotto) s tím, že budu pilířem projektu. Bylo tedy těžké skočit na 100 % do něčeho jiného, protože jsem dostal slib, že budu mít místo... Když se ale vše začalo protahovat, tak jsem pochopil, že se něco děje a že to pro mě nedopadne dobře,“ dodal Bottas.